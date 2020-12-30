Новый (странный) сезон НХЛ вот-вот стартует! В фаворитах – клуб Ничушкина. А что Овечкин?

13 января 2021 года стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. Сезон НХЛ, которому суждено стать необычным. Как вы уже догадались, вмешался коронавирус. Из-за него и турнир начнётся позже обычного, и схему перекроили, и предсказать итоги сезона почти невозможно. Но букмекеры всё же принимают ставки. Рассказываем, как вообще будут играть в хоккей в НХЛ и кого аналитики видят на вершине.

Формула сезона НХЛ — 2021

Вы наверняка привыкли, что команды НХЛ в регулярном чемпионате играют по 82 матча. Но в этом сезоне всё будет иначе. До плей-офф дистанция на треть короче – «всего» 56 поединков. Причина – позднее начало сезона, а если совсем глобально – то, конечно, коронавирус, из-за которого поздно завершился прошлый сезон.



Все клубы НХЛ разделили на четыре дивизиона: Северный, Центральный, Западный и Восточный.



Северный дивизион: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».



Западный дивизион: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотис», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Миннесота Уайлд», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз».



Центральный дивизион: «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхокс».



Восточный дивизион: «Баффало Сейбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз».

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Главная особенность чемпионата – в регулярном чемпионате команды сыграют только со своими «земляками» по дивизиону. Никаких определений участников розыгрыша Кубка Стэнли по положению команды в конференции! В плей-офф выйдут 16 команд, по 4 лучших из каждого дивизиона. Более того, первые два раунда Кубка Стэнли тоже пройдут внутри дивизионов. Таким образом, в полуфинале мы получим по одному представителю каждого дивизиона.



На что ещё обратить внимание? На то, что Северный дивизион оказался чисто канадским. Так решили сделать потому, что в условиях пандемии пересечение границей между Канадой и США – большая проблема. Её, наверное, можно было бы решить, но в лиге приняли более разумный выход из ситуации.

В этом сезоне не будет ни «Зимней классики», ни Матча всех звёзд – их перенесли на 2022 год. Регулярный чемпионат должен завершиться 8 мая 2021 года.

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Кто в фаворитах чемпионата

Главным претендентом на Кубок Стэнли в новом сезоне аналитики букмекерских контор видят «Колорадо Эвеланш», поставить на «лавин» можно с коэффициентом 7.50. Россиян в этом клубе немного – только Валерий Ничушкин, который после нескольких лет скитаний, кажется, нашёл свою команду.



За 8.50 можно сделать ставку на финалиста Западной конференции прошлого сезона – «Вегас». А на действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй» — ставки принимают с коэффициентом 9.00. И это несмотря на новость о том, что Никита Кучеров, вероятно, пропустит весь предстоящий сезон из-за травмы спины. В числе главных претендентов и «Бостон», на который можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.



Шансы Александра Овечкина и Евгения Малкина на Кубок Стэнли равны – коэффициент на победу «Вашингтона» и «Питтсбурга» 15.00. При этом обе команды играют в одном дивизионе, а значит, даже до полуфинала сможет добраться в лучшем случае только один. За 15.00 можно поставить и на ещё одного представителя Восточного дивизиона – «Филадельфию», а также на «Торонто».

За 20.00 можно поставить на «Сент-Луис», где полон решимости громко заявить о своем возвращении после травмы Владимир Тарасенко. Шансы «Рейнджерс», где к Артемию Панарину в помощь взяли под первым номером на драфте Алексиса Лафренье, оценивают коэффиицентом 25.00.



Ну а меньше всего шансов на Кубок Стэнли, по оценке экспертов, у «Оттавы» и «Детройта». На канадский клуб коэффициент 130.00, а на победу «Красных крыльев», которые в последние сезоны переживают болезненную стадию перестройки, букмекеры и вовсе предлагают коэффициент 150.00.



А на кого в новом сезоне НХЛ ставите вы? Пишите о своих фаворитах в комментариях!