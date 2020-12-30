Россия – Швеция, «Ньюкасл» — «Ливерпуль» и другие матчи. Что смотреть 30 декабря

Российский футбол ушел на паузу, еврокубки тоже на каникулах. Но в спорте всегда есть, что посмотреть и на что поставить. Рассказываем о главных играх 30 декабря.
На что ставить в футболе 30 декабря
Перед самым Новым годом в Европе продолжают играть в Англии и Испании. В АПЛ сегодня «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом», а «Ливерпуль» постарается не допустить осечки, подобной встрече с «Вест Бромом», в матче с «Ньюкаслом».
Примера же, в отличие от англичан, в праздники немного передохнула, но теперь только вперед. «Атлетико» уже без Диего Косты сыграет с «Хетафе», «Гранада» примет «Валенсию», «Сельта» — «Уэску», а «Реал» едет в гости к «Эльче».
Ну и помним о киберфутболе – в нем нет пауз ни на выходные, ни на праздники, огромный выбор событий ежедневно.
На что ставить в хоккее 30 декабря
Сборная России только-только отыграла с Австрией, а рано утром 31 декабря нужно снова выходить на лед – ключевая для распределения мест в группе встреча против сборной Швеции. Смотрим с 05:30 мск на Первом канале. Кроме того, Финляндия сыграет со Словакией, а Швейцария – с Германией.
В КХЛ сразу 8 игр. Выделяем матчи «Витязя» против московского «Динамо», «Йокерита» против СКА и «Барыса» против «Металлурга».
На что ещё ставить 30 декабря
7 матчей в НБА и завершение года в Евролиге – такой план у баскетбола на сегодня. В главном европейском турнире ЦСКА сыграет на выезде против «Милана».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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