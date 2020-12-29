«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: щедрый Клопп сделает «МЮ» и «Челси» второй подарок

30 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 9.10. А ставки на ничью принимаются за 6.05.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 30 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» (30.12.2020)

Многострадальный 2020 год доживает последние деньки, но английская Премьер-лига продолжит радовать и в новогодние праздники. Календарь у участников по традиции невероятно плотный, об отдыхе не приходится даже думать. Всё это на фоне трёх замен и скомканной предсезонной подготовки.

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Программа 16-го тура чемпионата Англии завершится 30 декабря двумя поединками. В самом позднем из них «Ньюкасл Юнайтед» примет лидера первенства «Ливерпуль». Встреча стартует в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.



В прошлом туре «сороки» отправились на «Этихад» в гости к «Манчестер Сити» и потерпели поражение со счётом 0:2. Предложить что-то «горожанам» у гостей так и не вышло. Хозяева были лучше во всем: гораздо чаще мячом владели, больше моментов создали, победили в режиме экономии энергии.



Поражение спустило подопечных Стива Брюса на 14 строчку в турнирной таблице АПЛ, сейчас у них 18 баллов в активе. Отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов. Правда, есть ещё две игры в запасе. В общем, положение комфортное: борьба за выживание не грозит, право на ошибку имеется.

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Команда Юргена Клоппа вновь потеряла очки с одним из аутсайдеров первенства, теперь уже у себя дома. В прошлом туре принимала «Вест Бромвич Альбион» и сыграла вничью (1:1). Счёт был открыт уже на 12-й минуте, но из-за слабой реализации развить успех у хозяев не получилось, хотя до перерыва создали достаточно. В итоге в концовке гости забили в ответ после углового.



Впрочем, красные по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. После 15 игр в активе 32 очка. Отрыв от ближайшего преследователя «Эвертона» составляет три пункта, а потому расслабляться никак нельзя. Следующая осечка может иметь серьёзные последствия.



Однако лёгкой победы мерсисайдцам ждать, на наш взгляд, не стоит. Дело в том, что «Ньюкасл» борется в каждом поединке, несмотря на кадровые потери и последствия вынужденного ухода на карантин в связи с коронавирусом. За шесть последних домашних игр подопечные Стива Брюса забили девять мячей.

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«Ливерпуль» же в текущем сезоне на выезде выглядит не так уж внушительно. За семь выездов в английской Премьер-лиге действующий чемпион страны добыл всего две победы. Поражение было одно, но слишком уж много ничьих. Думается, брать большие форы опасно, а на П2 дают смешной коэффициент 1.33.



Любопытно также, что красные пропустили 12 мячей за шесть предыдущих выездов. При таких раскладах вполне можно подумать над голом «Ньюкасла» за коэффициент 1.81. Команда Стива Брюса наверняка сможет доставить Юргену Клоппу хлопот на своём поле.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 30 декабря 2020 года

«Ливерпуль», несомненно, явный фаворит, но в нынешнем сезоне АПЛ на выезде показывает далеко не самую стабильную игру. Две победы в семи матчах — слабовато для претендента на титул. «Ньюкасл» на своём поле выглядит не так плохо, а забивают в последнее время с большой охотой. На наш взгляд, на гол «сороки» вполне могут наиграть. Стандарты и контратаки никуда не делись.



Ставка: гол «Ньюкасла» за 1.81.