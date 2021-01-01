«Айнтрахт» — «Байер». Прогноз: Шик и Диаби бросятся в погоню за «Баварией» в 2021 году

«Орлы» за 13 туров одержали три победы, а «львы» не теряют очки уже пять выездов кряду.

2 января состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт — «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу леверкузенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех франкфуртцев оценён экспертами в 3.70. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Байер» 2 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Айнтрахт Ф» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Байер» (02.01.2021)

Любители немецкого футбола ликуют, в новом году после запланированной паузы возвращается чемпионат Германии. Последние встречи участники проводили почти две недели назад, так что проблем с тонусом возникнуть не должно. Календарь второй части сезона более щадящий, будет даже время на отдых.

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Программа 14-го тура немецкой Бундеслиги откроется 2 января сразу семью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения франкфуртский «Айнтрахт» и леверкузенский «Байер». Встреча начнётся в 17:30 мск и пройдёт на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте.



Первая часть текущего сезона сложилась для «орлов» в соответствии с ожиданиями. За 13 туров смогли набрать 17 очков, что соответствует девятой позиции в турнирной таблице. Конечно, о зоне вылета даже вспоминать не приходится, но отставание от еврокубковой зоны составляет четыре пункта. Плюс высокая конкуренция.



Перед перерывом подопечные Адольфа Хюттера одержали всего лишь третью победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. В гостях удалось обыграть со счётом 2:0 нестабильный «Аугсбург». Причём хозяева даже смотрелись не хуже гостей.

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Хотя похвалить «Айнтрахт» тоже есть за что. В 13 турах он потерпел всего лишь два поражения – от злой «Баварии» (0:5) и от одного из лидеров «Вольфсбурга» (1:2). Оба поражения пришлись на выездные поединки. Дома же франкфуртский клуб до сих пор ни разу не проиграл, а это серьёзный показатель.



Франкфуртцы провели шесть домашних встреч. В пяти случаях фиксировалась ничья, а ещё один раз получилось победить. При этом стоит сказать, что они не так плохо играют в обороне. За все время пропущено всего восемь голов, что для априори результативной Бундеслиги более чем нормально.



Однако легко в первом матче 2021 года «орлам» точно не будет. Едва ли стоит ждать новогодних подарков от «Байера». Леверкузенцы в этом сезоне набрали сумасшедший ход, здорово провели групповой этап Лиги Европы, почти не проигрывали и даже какое-то время лидировали во внутреннем первенстве.

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Встретить новый год на первом месте не получилось. Планы нарушила мюнхенская «Бавария», которой «львы» проиграли на своём поле в последнем перед перерывом матче (1:2). Тогда, правда, ничейный счёт сохранялся до самой концовки, но на третьей добавленной минуте забил Роберт Левандовски.



Впрочем, стоит сказать, что «Байер» на выезде смотрится даже лучше, чем дома. В текущем сезоне Бундеслиги одержал пять побед за семь выездов, забив 15 мячей. А при таких раскладах мы бы проверили Х2 + тотал меньше 4.5 за коэффициент 1.74. Парада голов не ждём, всё таки «Айнтрахт» неплохо играет в обороне на своём поле, но без очков гости остаться не должны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Байер» 2 января 2021 года

«Айнтрахт» в нынешнем сезоне Бундеслиги потерпел всего два поражения, но с победами туго. «Байер» перед паузой в первенстве набрал солидный ход, в пяти последних выездах одержал пять побед. Слишком много голов не ждём, «орлы» неплохо играют в обороне на своём поле, но без очков гости не останутся.



Ставка: «Байер» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.