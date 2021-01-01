«Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман и Анхелиньо не отпустят «Баварию» в отрыв

2 января состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «автозаводцев» оценён экспертами в 4.33. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 2 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» (02.01.2021)

Любители немецкого футбола ликуют, в новом году после запланированной паузы возвращается чемпионат Германии. Последние встречи участники проводили почти две недели назад, так что проблем с тонусом возникнуть не должно. Календарь второй части сезона более щадящий, будет даже время на отдых.

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Программа 14-го тура немецкой Бундеслиги откроется 2 января сразу семью поединками. В одном из них «Штутгарт», который удачно вернулся в высший дивизион страны, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» примет одного из лидеров первенства «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 22:30 мск.



Вернувшись в Бундеслигу, «швабы» действительно выглядят интересно. В 13 турах потерпели всего лишь три поражения, одно из которых от мюнхенской «Баварии» (1:3), а второе – от крепкого «Вольфсбурга» (0:1). Причём в обоих случаях команда выглядела не хуже оппонентов и вполне могла зацепиться.



В 10 других поединках подопечные Пеллегрино Матараццо добыли 18 баллов, одержав четыре победы и сыграв шесть раз вничью. Это позволило задержаться в десятке лучших. Отрыв от замкнувшего топ-10 «Фрайбурга» составляет один пункт, а до еврокубковой зоны не хватает трёх баллов. Отличный результат для дебютанта.

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При этом у «Штутгарта» нет никаких проблем с результативностью. За 13 сыгранных матчей забито 26 голов, что в среднем за игру составляет ровно две штуки. Больше сумели забить только три клуба – «Бавария» (39 мячей), «Байер» (28) и «Унион» (27). Компания чертовски солидная.



Однако победить полуфиналиста Лиги чемпионов всё равно будет затруднительно, «швабы» до сих пор имеют один из самых длинных списков травмированных игроков во всей Бундеслиге. При этом в текущем сезоне они пока что ни разу не выиграли на своём поле, добыв все победы за пределами родной арены.



«РБ Лейпциг» же потерпел только одно поражение в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги, а в остальных 12 матчах набрал 28 баллов. Уверенная серия позволяет находиться в тройке лидеров. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет два пункта, но терять очки не стоит, чтобы сохранить шансы в гонке за чемпионство.

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На выезде «быки» выглядят не так внушительно, как у себя дома, но как минимум не проиграть им точно по силам. Дело в том, что команда Юлиана Нагельсмана обладает лучшей обороной в первенстве. В 13 турах она пропустила всего лишь девять мячей, что для результативного чемпионата Германии очень хорошо.



«Штутгарт» пока что не смог забить только в ворота «Вольфсбурга», но больше одного мяча «Лейпцигу» отгрузила только «Бавария». Потому большого количества голов не ждём, у «быков» на выезде результативность довольно скромная, но без очков они вряд ли останутся. Проверим Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Бундеслиги «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» 2 января 2021 года

«Штутгарт» в высшем дивизионе выглядит неплохо, регулярно забивает и стабильно набирает очки, но одолеть «РБ Лейпциг» будет очень трудно. «Швабы» скромно играют дома, а у «быков» лучшая оборона в Бундеслиге. Логично предположить невысокую результативность, при которой РБЛ как минимум не проиграет.



Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.