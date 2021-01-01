«Бетис» — «Севилья». Прогноз: Пеллегрини не справится с Лопетеги и Хесусом Навасом в дерби

За 13 последних очных встреч «Севилья» одержала девять побед. На счету «Бетиса» всего две.

2 января состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Бетиса» оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч 17-го тура Примеры «Бетис» — «Севилья» 2 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья» (02.01.2021)

Испанская Примера не собирается сбавлять набранный темп, играют даже в новогодние праздники. Программа 16-го тура завершилась 31 декабря, а 17-й тур стартует 2 января. Среди прочих в субботу болельщиков порадует Севильское дерби «Бетис» – «Севилья», начало – в 18:15 мск.

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Зелёно-белые в прошлом туре гостили у одного из соседей по турнирной таблице «Леванте» и уступили со счётом 3:4. Смотрелись в целом даже лучше, больше создали и чаще владели мячом. Однако тут стоит сказать, что хозяева на 68-й минуте при счёте 4:1 в их пользу остались в меньшинстве. То есть переоценивать значимость статистики точно не стоит.



В турнирной таблице чемпионата Испании подопечные Мануэля Пеллегрини идут на 10-м месте, набрав 19 очков за 16 игр. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, при этом легко можно потерять несколько позиций. Многие из конкурентов имеют как минимум одну игру в запасе.



«Севилья» в декабре набрала приличную форму. В уходящем месяце успела провести пять игр в Ла Лиге, набрав за это время 10 из 15 возможных очков. Единственная осечка на отрезке случилась в домашнем матче против мадридского «Реала» (0:1). Хотя играли хозяева тогда не хуже, а единственный мяч отправили в свои ворота.

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Удачная серия внесла красно-белых в четвёрку лучших. Отставание от того же мадридского «Реала» составляет семь пунктов, зато есть сразу два поединка в запасе. Хотя преследователей здесь хватает, даже экс-клуб Фёдора Смолова «Сельта», идущая восьмой, отстаёт только на три пункта.



Однако закрепиться в топ-4 испанской Примеры команда Хулена Лопетеги вполне может. Во-первых, она находится в отличной форме, забивать получается не так много, но с обороной полнейший порядок. Меньше севильцев в первенстве пропустил только лидер — мадридский «Атлетико».



Вторая причина – плохая оборона «Бетиса». Заклятый противник, напротив, имеет худшую защитную линию в Ла Лиге на данный момент. За 16 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании пропущено ровно 30 мячей, почти две штуки за 90 минут. Ближайший показатель у аутсайдера «Уэски» – 25. Ничего такая разница!

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А вишенкой на торте является статистика личных встреч. Дело в том, что в 9 из 13 последних дерби победителем оказывалась «Севилья», «Бетис» же за шесть с половиной лет смог выиграть только два раза. Разумеется, дать бой в вековом противостоянии – дело принципа, но, на наш взгляд, красно-белые сейчас выглядят заметно предпочтительнее.



Мы бы проверили лобовую победу гостей за крепкий коэффициент 2.05. Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.68. Команда Лопетеги фаворит, но большого количества голов ждать не стоит, в текущем сезоне первенства она не одержала ни одной разгромной победы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья» 2 января 2021 года

«Севилья» в декабре набрала приличную форму, мало пропускает и стабильно набирает очки. Дать бой в многолетнем дерби – дело чести, но шансы «Бетиса» на очки довольно туманные. Зелёно-белые чаще остальных пропускают в испанской Примере, плюс статистика личных встреч играет против них. Думается, гости оформят очередную победу в один-два мяча.



Ставка: победа «Севильи» за 2.05.