«Эвертон» — «Вест Хэм», «МЮ» — «Астон Вилла». Что смотреть 1 января

С наступившим вас Новым годом! И уже в первый день можно делать ставки. Рассказываем о главных матчах первого дня 2021 года.
На что ставить в футболе 1 января
Сегодня практически все отдыхают, только в Англии продолжается Boxing day. Внимание футбольных фанатов будет приковано к матчам «Эвертон» — «Вест Хэм» и «МЮ» — «Астон Вилла». Лишь бы не вмешалась эпидемия коронавируса, слухи о приостановке чемпионата идут все активнее.
Ну и ставим на киберфутбол – этот вид не знает ни выходных, ни праздников. Так что если хотите делать ставки с самого начала года – милости просим!
На что ставить в хоккее 1 января
На МЧМ-2021 сегодня день отдыха перед матчами на вылет. Отдохнем и мы, в КХЛ тоже перерыв.
На что ещё ставить 1 января
НБА продолжает играть, в ночь с пятницы на субботу сразу 10 игр. «Даллас» после провальной игры с «Шарлотт» встретится с «Майами», который обыграл «Милуоки» в последней встрече. Интригует также вывеска «Сан-Антонио» — «Лейкерс». А вообще каждый найдет для себя игру по вкусу!
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 1 января 2021
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:27
- 31 декабря 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
07:29
-
07:26
-
04:30
-
01:00
- 30 декабря 2020
-
22:43
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30