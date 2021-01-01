«Эвертон» — «Вест Хэм», «МЮ» — «Астон Вилла». Что смотреть 1 января

Англия порадует нас двумя матчами. Лишь бы не вмешался вирус.

С наступившим вас Новым годом! И уже в первый день можно делать ставки. Рассказываем о главных матчах первого дня 2021 года.

Примера и МЧМ-2021. Что смотреть за новогодним столом 31 декабря Хоккейная молодёжка сегодня вечером отдыхает, но за праздничным столом можно понаблюдать за её соперниками.

На что ставить в футболе 1 января

Сегодня практически все отдыхают, только в Англии продолжается Boxing day. Внимание футбольных фанатов будет приковано к матчам «Эвертон» — «Вест Хэм» и «МЮ» — «Астон Вилла». Лишь бы не вмешалась эпидемия коронавируса, слухи о приостановке чемпионата идут все активнее.

Ну и ставим на киберфутбол – этот вид не знает ни выходных, ни праздников. Так что если хотите делать ставки с самого начала года – милости просим!

На что ставить в хоккее 1 января

На МЧМ-2021 сегодня день отдыха перед матчами на вылет. Отдохнем и мы, в КХЛ тоже перерыв.

Что ждёт «ПСЖ» без Тухеля? Почеттино и его главная задача – побеждать Самая странная отставка года состоялась, но хуже не будет.

На что ещё ставить 1 января

НБА продолжает играть, в ночь с пятницы на субботу сразу 10 игр. «Даллас» после провальной игры с «Шарлотт» встретится с «Майами», который обыграл «Милуоки» в последней встрече. Интригует также вывеска «Сан-Антонио» — «Лейкерс». А вообще каждый найдет для себя игру по вкусу!

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

«Ювентус» больше не фаворит в Италии! Скудетто разыграют в Милане Андреа Пирло в чемпионской гонке, но пока ему не помогает даже Криштиану Роналду.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!