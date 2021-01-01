Кто получит «Харт Трофи»? Панарин и Овечкин против Макдэвида и Маккинона!

«Харт Трофи» — одна из самых почетных индивидуальных наград в НХЛ. По сути, это MVP регулярного чемпионата. И россияне здесь всегда конкурентоспособны. Кто получит приз в новом, усеченном сезоне? Букмекеры дали свой прогноз, изучаем расклады и болеем за наших!

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Что за приз «Харт Трофи»

«Харт Трофи» -это ежегодная награда хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победителя выбирает Ассоциация журналистов НХЛ. Голосуют в тех городах, где есть клубы лиги.

Трофей учредили в 1923, его подарил лиге Дэвид Харт, отец Сесила Харта, бывшего менеджера и тренера «Монреаль Канадиэнс».

Этот трофей не раз получали российские хоккеисты. В 1994 году Сергей Федоров стал первым представителем Европы, завоевавшим «Харт Трофи». Трижды эту награду выигрывал Александр Овечкин, есть такой трофей в коллекции Евгения Малкина. А последним на сегодня из россиян приз получил форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в 2019 году. Действующий обладатель награды – центрфорвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Кстати, он один из главных претендентов на награду и в новом сезоне. Но все же не самый главный.

Канадцы вне конкуренции, но Панарин близко к ним

Главным фаворитом аналитики букмекерских контор считают другого центрфорварда «Эдмонтона» — Коннора Макдэвида. Собственно, и для него эта награда не станет первой, он уже получал «Харт Трофи» в 2017 году. Тогда он набрал в регулярном чемпионате 100 (30 + 70) очков и вывел свою команду в плей-офф. Там «нефтяники» завершили выступления во 2-м раунде. Коэффициент на победу Макдэвида 6.50.

Совсем рядом с ним Натан Маккиннон. Сделать ставку на триумф канадского центрфорварда «Колорадо» можно за 7.00. У него в коллецкции «Харт Трофи» пока нет, зато его клуб букмекеры считают главным претендентом на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Маккиннон набрал 93 (35 + 58) очка в 69 матчах. Если сохранит такой темп и в новом сезоне, вполне может замахнуться на приз.

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В тройке лидеров есть и россиянин! И это не Александр Овечкин. Артемий Панарин уже адаптировался в «Рейнджерс», ему в помощь в этом году взяли под первым номером на драфте Алексиса Лафренье, так что пора показывать товар лицом. Сделать ставку на то, что Панарин возьмет «Харт Трофи», можно с коэффициентом 11.00.

Далее в списке претендентов идут Леон Драйзайтль (13.00), Остон Мэттьюс из «Торонто» (15.00), Брэйден Пойнт из «Тампы» и Джек Айкел из «Баффало» (оба – 19.00).

А где же Овечкин?

Александр Великий на расстоянии удара. Как букмекеры видят «Вашингтон» скорее темной лошадкой сезона, так и шансы Овечкина на «Харт Трофи» котируются не так высоко, но, безусловно, вероятность подобного исхода букмекеры рассматривают. Поставить на победу Ови можно с коэффициентом 21.00. Напомним, российский форвард получал этот приз уже трижды – в 2008, 2009 и 2013 году.

На кого еще из россиян можно поставить?

На самом деле эксперты видят не так уж и много наших игроков в списке претендентов на «Харт Трофи». Что, конечно, нисколько не умаляет достоинств наших парней.

За 26.00 можно поставить на Евгения Малкина. Кстати, точно таким же коэффициентом оценивают шансы его партнера по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Шансы «столичного» Евгения Кузнецова аналитики оценили коэффициентом 61.00. Кроме того, в списке возможных победителей есть два Андрея – Свечников и Василевский. На победу любого из них можно поставить с коэффициентом 101.00.

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А кого вы видите самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ? Пишите свои варианты в комментариях!