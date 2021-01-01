Финляндия — Швеция. Прогноз: суоми и «тре крунур» продолжат традицию в 1/4 финала МЧМ-2021

В пяти предыдущих очных встречах на МЧМ забрасывалось не больше пяти шайб.

2 января состоится матч молодёжного чемпионата мира Финляндия — Швеция. Начало встречи — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу Швеции в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех Финляндии идёт за 2.64, на ничью дают 4.58.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Финляндия — Швеция 2 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Финляндия — Швеция 2 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.85, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.06. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Финляндия — Швеция (02.01.2021)

Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.

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Групповой этап пролетел быстро, настало время решающих сражений. Состав группы В оказался заметно сильнее, потому в трёх из четырёх четвертьфинальных пар есть очевидный фаворит. А вот в игре сборных Финляндии и Швеции ничего не понятно, ведь соперники стоят друг друга.

Суоми набрали на групповой стадии девять из 12 возможных очков. Серьёзные проблемы испытали только со Швейцарией (4:1). Там до середины третьего периода преимущество оставалось минимальным. Выручили спецбригады — отбились в меньшинстве, трижды реализовали лишнего.

С немцами проспали середину второго периода, но быстро восстановили преимущество (5:3). Словакию вообще вынесли в одну калитку (6:0): аутсайдер честно сопротивлялся до второй пропущенной шайбы, после чего бросил играть, поскольку в любом случае занимал четвёртое место в группе.

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А вот от Канады получили по первое число (1:4). Достаточно назвать статистику бросков в первом периоде — 1:17. Интрига умерла к экватору, хотя в заключительном отрезке удалось реализовать большинство и даже дойти до снятия вратаря. И всё же разница в классе оказалась чрезмерной.

Нет сомнений, что шведы не опустились бы ниже второго места в квинтете А. Однако им выпала группа смерти. Чехов разнесли (7:1), а вот России и США уступили. Оба раза — по делу. Хотя с подопечными Игоря Ларионова дошли до овертайма, где не дотерпели совсем чуть-чуть (3:4 ОТ).

Американцам уступили по всем статьям — две шайбы к исходу четвёртой минуты, итоговые 0:4. Впрочем, играть пришлось два дня подряд, тогда как звёздно-полосатые имели 1,5 суток на восстановление. Понятно, что овертайм с Россией забрал много сил и эмоций, а спокойно вкатиться в игру оппонент не дал.

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Серия из 14 лет без поражений на групповом этапе МЧМ прервалась, хотя «тре крунур» уверяют, что медали для них важнее. Конечно, нехватка четырёх хоккеистов и главного тренера из-за положительных тестов на коронавирус сказывается, но даже так у номинальных гостей всё вполне неплохо.

Прежде всего впечатляет статистика очных встреч. Шведы забрали 10 из 12 последних матчей на МЧМ. Одно из поражений потерпели в овертайме, другое — с разницей в одну шайбу. Правда, если отбросить групповой этап, преимущество окажется минимальным — три победы против двух. Так что в исходы лезть не рискнём.

А вот общий низ выглядит здорово. Финны по умолчанию не склонны рисковать и раскрываться. У них есть несколько талантливых нападающих, не более того. Цена ошибки высока, игры без средней зоны тут быть не должно. И главное — в пяти предыдущих очных встречах забрасывалось не более пяти шайб. А в четырёх случаях дело ограничивалось тремя-четырьмя голами.

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Даже странно, что на таком фоне на тотал меньше 5.5 гола дают отличный коэффициент 2.06. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.30. Состав у шведов выглядит ровнее, а финны слишком слабо выглядели на фоне Канады.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Финляндия — Швеция 2 января 2021 года

10 из 12 предыдущих очных встреч остались за шведами. Однако если отбросить групповые этапы, цифры получатся куда ровнее — три победы при двух поражениях. А вот тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06 выглядит здорово. Суоми с большими командами закрываются, а «тре крунур» без четырёх хоккеистов основы потеряли в огневой мощи. Пять последних поединков получались низовыми. Поверим в продолжение тенденции.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06.