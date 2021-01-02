Россия – Германия, «Реал» — «Сельта» и другие матчи. Что смотреть 2 января

Футбол врывается в Новый год, а на МЧМ-2021 наступает пора решающих матчей.

С наступившим вас Новым годом! И спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотерть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах первого дня 2021 года.

На что ставить в футболе 2 января

Небольшой отдых подошел к концу, сегодня уже вполне себе большой футбольный день. В Англии не отдыхали в принципе, вот и сегодня 4 матча. Жозе Моуринью против Марсело Бьелсы, «Тоттенхэм» против «Лидса» — это очень интригующее противостояние! «Кристал Пэлас» примет «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Вест Бромвич» — с «Арсеналом».

Выходят с каникул и в Германии, тут сразу 7 встреч. «Байеру» предстоит гостевой матч против «Айнтрахта», «РБ Лейпциг» едет на выезд в Штутгарт, а «Боруссия» из Менхенгладбаха – в Билефельд к «Арминии».4

«Реал» — «Сельта». Прогноз: Зидан, Бензема и Рамос прервут сказку бывшего клуба Смолова «Сельта» набрала 16 очков в шести турах, переместившись из зоны вылета в топ-8.

В Испании 4 матча. «Реал» принимает набравшую ход «Сельту», если команда Зидана мечтает о чемпионстве – надо побеждать. «Вильярреал» сыграет с «Леванте», «Бетис» — с «Севильей» (это, кстати, дерби), а «Хетафе» — с «Вальядолидом».

Ну и ставим на киберфутбол – этот вид не знает ни выходных, ни праздников. Так что если хотите делать ставки с самого начала года – милости просим!

На что ставить в хоккее 2 января

На МЧМ-2021 сегодня день четвертьфиналов. И в первом же по расписанию играет сборная России. В 20:00 команда Игоря Ларионова начнет встречу против Германии, в прямом эфире поединок покажет Первый канал. Затем сыграют Финляндия и Швеция, а уже после полуночи смотрим матчи Канада – Чехия и США – Словакия.

Канада — фаворит, но наши поборются. Чего ждать от сборной России в плей-офф МЧМ-2021? Если подопечные Игоря Ларионова пройдут немцев, в полуфинале их будет ждать Канада или США

На что ещё ставить 2 января

В НБА в ночь на 3 января очередные 7 матчей. Европейские кубки возобновятся только на следующей неделе, а Единая Лига ВТБ – в воскресенье. Ждем и пока следим за североамериканским баскетболом.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!