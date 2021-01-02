Россия – Германия, «Реал» — «Сельта» и другие матчи. Что смотреть 2 января

С наступившим вас Новым годом! И спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотерть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах первого дня 2021 года.
На что ставить в футболе 2 января
Небольшой отдых подошел к концу, сегодня уже вполне себе большой футбольный день. В Англии не отдыхали в принципе, вот и сегодня 4 матча. Жозе Моуринью против Марсело Бьелсы, «Тоттенхэм» против «Лидса» — это очень интригующее противостояние! «Кристал Пэлас» примет «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Вест Бромвич» — с «Арсеналом».
Выходят с каникул и в Германии, тут сразу 7 встреч. «Байеру» предстоит гостевой матч против «Айнтрахта», «РБ Лейпциг» едет на выезд в Штутгарт, а «Боруссия» из Менхенгладбаха – в Билефельд к «Арминии».4
В Испании 4 матча. «Реал» принимает набравшую ход «Сельту», если команда Зидана мечтает о чемпионстве – надо побеждать. «Вильярреал» сыграет с «Леванте», «Бетис» — с «Севильей» (это, кстати, дерби), а «Хетафе» — с «Вальядолидом».
Ну и ставим на киберфутбол – этот вид не знает ни выходных, ни праздников. Так что если хотите делать ставки с самого начала года – милости просим!
На что ставить в хоккее 2 января
На МЧМ-2021 сегодня день четвертьфиналов. И в первом же по расписанию играет сборная России. В 20:00 команда Игоря Ларионова начнет встречу против Германии, в прямом эфире поединок покажет Первый канал. Затем сыграют Финляндия и Швеция, а уже после полуночи смотрим матчи Канада – Чехия и США – Словакия.
На что ещё ставить 2 января
В НБА в ночь на 3 января очередные 7 матчей. Европейские кубки возобновятся только на следующей неделе, а Единая Лига ВТБ – в воскресенье. Ждем и пока следим за североамериканским баскетболом.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 2 января 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:01
-
08:00
- 1 января 2021
-
21:52
-
20:00
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:27
- 31 декабря 2020
-
19:00
-
18:00