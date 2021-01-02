США — Словакия. Прогноз: лёгкая прогулка для американцев в 1/4 финала МЧМ-2021

Сборная Словакии забросила больше одной шайбы только в ворота Германии.

3 января состоится матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира США — Словакия. Начало встречи — в 6:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Словакии идёт за 30.0, на ничью дают 20.0.

Коэффициенты букмекеров на матч четвертьфинала МЧМ-2021 США — Словакия 3 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ США — Словакия 3 января получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.60, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.34. Гол на первой минуте идёт за 9.00, гол в пустые ворота — за 5.00.

Прогноз и анализ матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира США — Словакия (03.01.2021)

Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.

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Групповой этап пролетел быстро, настало время решающих сражений. В последнем четвертьфинале сойдутся сборные США и Словакии, он начнётся 3 января в 6:30 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, что видно и по котировкам букмекеров. Шансы на сенсацию кажутся минимальными.

Словаки здорово показали себя в группе. Пожалуй, выжали максимум из имеющихся ресурсов. Выстояли в меньшинстве и обыграли Швейцарию (1:0), зацепили очко с Германией (3:4 ОТ). Смотрелись ничуть не хуже, однако не справились с ведущим звеном немцев. А в овертайме уступили в одну калитку.

Кроме того, удалось вдоволь попить крови у Канады (1:3). Хозяева МЧМ-2021, конечно, владели преимуществом, но подавляющим оно точно не было. Аутсайдер держал интригу до последней минуты, а заключительную шайбу пропустил за 13 секунд до сирены в пустые ворота. Полным провалом обернулась только последняя игра.

«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз: Сэм Эллардайс найдёт управу на доминирование Артеты «Дрозды» всегда хорошо играли с лондонцами дома. А «Арсенал» сейчас далёк от оптимального состояния.

Там чуть больше периода честно сопротивлялись сборной Финляндии, а после второй шайбы фактически бросили играть. Четвёртое место всё равно было обеспечено. В общем, задачу-минимум выполнили, благо что последние годы проходят по одному сценарию: четвёртое место в группе, разгромное поражение от кого-то из фаворитов в 1/4 финала.

Похоже, ровно то же самое случится снова. Потому что звёздно-полосатые в полном порядке. Начали с заслуженного поражения от сборной России, хотя и там могли зацепиться (3:5). А дальше — три победы подряд с общим счётом 22:0. Пострадали Австрия (11:0), Чехия (7:0) и Швеция (4:0).

Состав глубокий, вариантов много во всех линиях, да и Спенсер Найт после провала в дебютной игре взял себя в руки и наотрез отказывается пропускать. В пяти предыдущих очных встречах американцы ни разу не выигрывали с разницей более чем в три шайбы, однако сейчас разница в классе кажется чрезмерной.

«Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз: Бьельса продлит кошмар Моуринью, Кейна и Сона в АПЛ У лондонцев всего одна победа в шести последних матчах АПЛ, а «павлины» сейчас хороши.

Состав у словаков совсем скромный, единственные козыри — дисциплина и организованность. В средней зоне обороняются вполне неплохо, так что форменного избиения тут быть не должно. Правда, выбрать стоящий вариант практически нереально из-за жуткого перекоса в линии. Даже Ф1 (-4 гола) идёт за скромнейшие 1.40.

Мы бы выбирали между П1 всухую за 3.10 и тоталом меньше 7 шайб за 2.00. Здорово выглядит ИТМ 1 гола сборной Словакии за 2.25. Больше команда из Центральной Европы забила только немцам. Ждём спокойной, но уверенной победы американцев в духе 5:0 или 5:1.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала МЧМ-2021 США — Словакия 3 января 2021 года

Сборная США набрала мощнейший ход после поражения от России: три победы подряд с общим счётом 22:0! Словакия финишировала четвёртой в группе А, но больше одной шайбы забила только немцам. Разница в уровне исполнителей колоссальна, вариантов у аутсайдера нет — закрыться и терпеть. ИТМ 1 шайбы Словакии за 2.25 выглядит любопытно.

Ставка: ИТМ 1 шайбы сборной Словакии за 2.25.