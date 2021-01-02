США — Словакия. Прогноз: лёгкая прогулка для американцев в 1/4 финала МЧМ-2021

3 января состоится матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира США — Словакия. Начало встречи — в 6:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех Словакии идёт за 30.0, на ничью дают 20.0.
Коэффициенты букмекеров на матч четвертьфинала МЧМ-2021 США — Словакия 3 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч МЧМ США — Словакия 3 января получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.60, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.34. Гол на первой минуте идёт за 9.00, гол в пустые ворота — за 5.00.
Прогноз и анализ матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира США — Словакия (03.01.2021)
Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.
Групповой этап пролетел быстро, настало время решающих сражений. В последнем четвертьфинале сойдутся сборные США и Словакии, он начнётся 3 января в 6:30 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, что видно и по котировкам букмекеров. Шансы на сенсацию кажутся минимальными.
Словаки здорово показали себя в группе. Пожалуй, выжали максимум из имеющихся ресурсов. Выстояли в меньшинстве и обыграли Швейцарию (1:0), зацепили очко с Германией (3:4 ОТ). Смотрелись ничуть не хуже, однако не справились с ведущим звеном немцев. А в овертайме уступили в одну калитку.
Кроме того, удалось вдоволь попить крови у Канады (1:3). Хозяева МЧМ-2021, конечно, владели преимуществом, но подавляющим оно точно не было. Аутсайдер держал интригу до последней минуты, а заключительную шайбу пропустил за 13 секунд до сирены в пустые ворота. Полным провалом обернулась только последняя игра.
Там чуть больше периода честно сопротивлялись сборной Финляндии, а после второй шайбы фактически бросили играть. Четвёртое место всё равно было обеспечено. В общем, задачу-минимум выполнили, благо что последние годы проходят по одному сценарию: четвёртое место в группе, разгромное поражение от кого-то из фаворитов в 1/4 финала.
Похоже, ровно то же самое случится снова. Потому что звёздно-полосатые в полном порядке. Начали с заслуженного поражения от сборной России, хотя и там могли зацепиться (3:5). А дальше — три победы подряд с общим счётом 22:0. Пострадали Австрия (11:0), Чехия (7:0) и Швеция (4:0).
Состав глубокий, вариантов много во всех линиях, да и Спенсер Найт после провала в дебютной игре взял себя в руки и наотрез отказывается пропускать. В пяти предыдущих очных встречах американцы ни разу не выигрывали с разницей более чем в три шайбы, однако сейчас разница в классе кажется чрезмерной.
Состав у словаков совсем скромный, единственные козыри — дисциплина и организованность. В средней зоне обороняются вполне неплохо, так что форменного избиения тут быть не должно. Правда, выбрать стоящий вариант практически нереально из-за жуткого перекоса в линии. Даже Ф1 (-4 гола) идёт за скромнейшие 1.40.
Мы бы выбирали между П1 всухую за 3.10 и тоталом меньше 7 шайб за 2.00. Здорово выглядит ИТМ 1 гола сборной Словакии за 2.25. Больше команда из Центральной Европы забила только немцам. Ждём спокойной, но уверенной победы американцев в духе 5:0 или 5:1.
Прогноз и ставки на матч 1/4 финала МЧМ-2021 США — Словакия 3 января 2021 года
Сборная США набрала мощнейший ход после поражения от России: три победы подряд с общим счётом 22:0! Словакия финишировала четвёртой в группе А, но больше одной шайбы забила только немцам. Разница в уровне исполнителей колоссальна, вариантов у аутсайдера нет — закрыться и терпеть. ИТМ 1 шайбы Словакии за 2.25 выглядит любопытно.
Ставка: ИТМ 1 шайбы сборной Словакии за 2.25.
- 2 января 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:01
-
08:00
- 1 января 2021
-
21:52
-
20:00
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:27
- 31 декабря 2020
-
19:00
-
18:00