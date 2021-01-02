Канада — Чехия. Прогноз: хозяева МЧМ-2021 отправят обидчика сборной России домой

Сборная Канады одержала на МЧМ-2021 четыре победы с общим счётом 33:4. То ли ещё будет.

3 января состоится матч четвертьфинала молодёжного чемпионата мира Канада — Чехия. Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.03, успех Чехии идёт за 37.0, на ничью дают 18.0.

Коэффициенты букмекеров на матч четвертьфинала МЧМ-2021 Канада — Чехия 3 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — Чехия 3 января получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.70, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.22. Гол на первой минуте идёт за 9.30, гол в пустые ворота — за 5.00.

Прогноз и анализ матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Канада — Чехия (03.01.2021)

Наступил Новый год! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в добрался до стадии плей-офф. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2021.

Канада — фаворит, но наши поборются. Чего ждать от сборной России в плей-офф МЧМ-2021? Если подопечные Игоря Ларионова пройдут немцев, в полуфинале их будет ждать Канада или США

Групповой этап пролетел быстро, подходит черёд решающих сражений. 3 января в 3:00 мск настанет время для сборных Канады и Чехии. Вывеска довольно симпатичная, но скорее для взрослого хоккея. На молодёжном уровне чехи в последние годы закрепились в статусе середняка, стабильно вылетающего в четвертьфинале.

Наглядное доказательство: в предыдущий раз медали удалось зацепить аж на МЧМ-2005, где досталась бронза. С тех пор лишь однажды доходили до полуфинала — в 2018 году. Остались четвёртыми, разгромно проиграв Канаде и США. От “кленовых листьев” получили 2:7, от “звёздно-полосатых” — 3:9.

В общем, четвёртое место в группе В получилось вполне ожидаемым. Проблем со сборной Австрии не возникло — лёгкая победа со счётом 7:0. Правда, от Швеции и США получили на орехи — 1:7 и 0:7 соответственно. Между чувствительными разгромами вклинилась геройская победа над сборной России (2:0).

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Собственно, потому и есть ощущение, что свой лучший матч на МЧМ-2021 чехи уже провели. Там совпало абсолютно всё: приняли на себя 25 бросков, здорово ограничили подопечных Игоря Ларионова, дважды результативно убежали в контратаки. Россиянам критически не хватало присутствия на “пятаке” и неожиданных ходов.

И вот тут начинаются проблемы, потому что с давлением у “кленовых листьев” нет ни малейших проблем. Они прессингуют по всей площадке, смело идут в борьбу и готовы биться за отскоки на “пятаке” до потери пульса. В общем, не брезгуют мусорными и трудовыми голами, если возникает такая необходимость.

Групповой этап сборная Канады прошла уверенно. Четыре победы в основное время из четырёх возможных — два выноса тела, два успеха попроще. Немцы играли второй день подряд в две с половиной тройки из-за коронавируса — получили 16:2. Швейцарию хватило на один период, дальше началось избиение — 10:0.

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С финнами счёт оказался приличнее (4:1), хотя преимущество было подавляющим. Достаточно взглянуть на статистику бросков в первом периоде — 17:1. При должной реализации североамериканцы забросили бы не меньше шести-семи шайб, однако вратарь много выручал.

В общем, тяжелее всего получилось со словаками. Те упаковали среднюю зону и не давали фавориту разогнаться. В итоге оставались в седле до последней минуты, а заключительную шайбу получили в пустые ворота (3:1). Справедливости ради, там было видно, что канадцы действуют в режиме экономии энергии.

Разумеется, хозяева идут явными фаворитами, хотя перекос в линии кажется слишком большим. Даже на победу Словакии над США дают меньше, чем на успехов чехов! Если гости выдержат стартовый натиск, то вполне могут навязать борьбу. Шансы на выход в полуфинал минимальны, а вот на достойное сопротивление — почему бы и нет.

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Мы бы выбирали между Ф2 (+4.5) за 1.84 и ИТБ 1.5 гола сборной Чехии за 2.45. Вратари у Канады довольно средние, а вот чехи ловко бегут в контратаки. Плюс статистика очных встреч — в четырёх из пяти последних случаев “кленовые листья” пропускали не меньше двух шайб. Ждём результативную игру и победу североамериканцев в духе 5:2 или 6:2.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала МЧМ-2021 Канада — Чехия 3 января 2021 года

Шансы сборной Канады гораздо выше, ведь на молодёжном уровне Чехия — всего лишь середняк. В то же время гигантский перекос в линии отбивает всякое желание лезть в форы. Рискнём проверить ИТБ 1.5 гола Чехии за 2.45. Вратари у хозяев довольно средние, а в четырёх из пяти предыдущих очных встреч чехи забрасывали не меньше двух шайб.

Ставка: ИТБ 1.5 гола сборной Чехии за 2.45.