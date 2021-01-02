«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз: Джейми Варди продолжит погоню за «Ливерпулем» и «МЮ» в АПЛ

3 января состоится матч 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.18.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» 3 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Лестер» (3.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести.

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Дело подбирается к экватору. Программа 17-го тура продолжится в воскресенье, 3 января, тремя матчами. В 17:15 мск «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена»начнёт выяснять отношения с «Лестер Сити». Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы.



Хозяева выступают в полном соответствии с ожиданиями, по традиции находясь в серединке. 19 очков, 14-е место. Отрыв от зоны вылета составляет восемь баллов, так что положение вполне привычное и комфортное. Пару недель назад было ещё лучше, однако дальше результаты просели.



В четырёх предыдущих турах добыли всего два очка, хотя тут нужно делать скидку на серьёзный календарь. Разгромно проиграли «Лидс Юнайтед» (2:5), а ведь счёт оставался равным до 77-й минуты. Дальше уходившие на карантин «сороки» просто встали, а новичок элитного дивизиона забил три мяча.

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Ничья с «Фулхэмом» получилась обидной (1:1). Играли в большинстве полчаса, но с атакой в тот день категорически не клеилось. Лондонцы довольно спокойно выстояли. А на десерт была убойная связка из двух последних чемпионов АПЛ — «Манчестер Сити» проиграли со счётом 0:2, зато с «Ливерпулем» героически отстояли нули.



«Горожане» никуда не торопились, явно берегли силы и сушили игру через контроль мяча. Красные, разумеется, тоже смотрелись лучше и создали больше. Вот только с реализацией не задалось. Уже совсем скоро календарь у подопечных Стива Брюса станет заметно проще, а пока — визит «Лестера».



«Лисы» стабильно держатся в топ-3. От «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» отстают на четыре балла, зато идущий пятым «Челси» находится в трёх пунктах. То есть положение довольно устойчивое. В четырёх последних турах выиграли лишь однажды — 2:0 у «Тоттенхэма», абсолютно по делу.

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Проиграли «Эвертону» — тоже 0:2, тоже справедливо. И скатали ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1). Манкунианцы оказались ближе к победе, не хватило завершения. А вот с лондонцами случился конфуз: «Лестер» имел полное преимущество в первом тайме, но пропустил на исходе часа. Еле отыгрался на 83-й минуте после вброса аута.



В прошлом сезоне подопечные Брендана Роджерса мастерски разобрались с «Ньюкаслом» — 5:0 дома, 3:0 в гостях. Разница в уровне исполнительского мастерства с тех пор меньше не стала. В то же время обороняться «сороки» умеют, а в четырёх предыдущих очных встречах АПЛ голы забивались только в одну сторону.



Соответственно, «обе забьют — нет» за 1.98 и тотал меньше 2.5 мяча за 2.05 имеют право на жизнь. Вариант посмелее — П2 всухую за 3.00. «Лестер» уже наошибался, пора возвращаться на победный путь. Атака у «сорок» откровенно скромная, серьёзную опасность представляют лишь стандарты.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер» 3 января 2021 года

«Ньюкасл» держит уровень крепкого середняка, вот только с результативностью большие проблемы. «Лестер» же идёт в топ-3 и будет полон желания исправиться за потерю очков с «Кристал Пэлас». В прошлом сезоне «лисы» дважды разгромили соперника — 5:0 и 3:0. Сейчас до разгрома вряд ли дойдёт, но три очка фаворит наверняка добудет.



Ставка: победа «Лестера» всухую за 3.00.