«Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз: даже возвращение Холанда не спасёт Витселя и Санчо

3 января состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Вольфсбург» 3 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вольфсбург» 3 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вольфсбург» (3.01.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. В немецкой Бундеслиге закончился двухнедельный перерыв, на повестке дня 14-й тур.

Канада — Чехия. Прогноз: хозяева МЧМ-2021 отправят обидчика сборной России домой Сборная Канады одержала на МЧМ-2021 четыре победы с общим счётом 33:4. То ли ещё будет.

Программа продолжится в воскресенья, 3 января, двумя матчами. Наиболее ранний стартует в 16:30 мск в Дортмунде. «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сразится с «Вольфсбургом». Собственно, это центральная игра тура. Соперники попали в еврокубки по итогам минувшего сезона, а теперь входят в топ-5.



Дортмундцам передышка нужна была чуть ли не больше всех в чемпионате Германии. Во-первых, результаты сильно просели. В плей-офф Лиги чемпионов выбрались легко и с запасом, а вот на внутренней арене посыпались трудности. Всего одна победа в пяти последних поединках — кошмарный результат для претендента на титул.



Во-вторых, три недели назад состоялась смена главного тренера. Люсьен Фавр заслуженно отправился в отставку, его пост занял 38-летний Эдин Терзич. Быстрого всплеска не случилось, однако пауза позволила футболистам перезагрузиться и притереться к новому наставнику в тренировочном процессе.

США — Словакия. Прогноз: лёгкая прогулка для американцев в 1/4 финала МЧМ-2021 Сборная Словакии забросила больше одной шайбы только в ворота Германии.

В-третьих, возвращается Эрлинг Холанд, без которого результативность заметно снизилась. Норвежец не играл с конца ноября из-за мышечной травмы, а теперь готов снова выйти на поле. Очень вовремя. «Шмели» откатились на пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 22 очками.



«Бавария» тем временем оторвалась на восемь баллов, по меркам чемпионата Германии это очень много. А впереди битва с прямым конкурентом. «Вольфсбург» замыкает зону Лиги чемпионов, опережая «Боруссию» на два пункта. Следовательно, победа позволит вернуться в топ-4.



«Волки» в порядке — всего одно поражение в сезоне. Да и то в гостях у «Баварии» (1:2). Причём смотрелись даже лучше, однако не справились с магией Роберта Левандовского. Мюнхенцы нанесли два удара в створ за 90 минут. Оба совершил поляк. Оба стали голевыми. А вот Мануэль Нойер в нужный момент подтащил.

«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз: Сэм Эллардайс найдёт управу на доминирование Артеты «Дрозды» всегда хорошо играли с лондонцами дома. А «Арсенал» сейчас далёк от оптимального состояния.

Удивительный факт — «Вольфсбург» не забивает дортмундцам на протяжении семи очных встреч, за которые выцарапал всего одно очко. Пропускает тоже немного, два-три гола — потолок. Только эта статистика и останавливает от Ф2 (+1) за 1.90. В остальном «Боруссия» слишком нестабильна, чтобы считаться железным фаворитом.



Альтернатива — тотал меньше 3 мяча за 2.00. «Волки» пропустили всего 13 мячей, по меркам чемпионата Германии великолепный показатель. Атака дортмундцев переживает не лучшие времена, да и статистика очных встреч на нашей стороне. Так что проверим низ.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вольфсбург» 3 января 2021 года

У хозяев наконец-то возвращается Эрлинг Холанд, но в какой форме он будет после пяти недель простоя — большой вопрос. «Вольфсбург» очень мало пропускает, а в семи предыдущих очных встречах ни разу не забивалось больше трёх мячей. На тотал меньше 3 гола дают 2.00, с точки зрения математики вариант классный.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.00.