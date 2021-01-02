«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз: Алексей Миранчук снова не спасёт Гасперини от проблем

3 января состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Сассуоло» оценён экспертами в 6.05. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Серии А «Аталанта» — «Сассуоло» 3 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло» (03.01.2021)

Тернистый 2020 год подошёл к концу, футбол встречает новый, 2021 год. Топовые европейские первенства возвращаются после небольших запланированных пауз. В итальянской Серии А в последний раз играли почти две недели назад, было время отдохнуть и подготовиться.

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Программа 15-го тура чемпионата Италии упакована в один день, все 10 матчей пройдут в воскресенье, 3 января. Среди прочих будут выяснять отношения «Аталанта» и «Сассуоло». Встреча стартует в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.



Перед 15-м туром бергамаски успели набрать 22 балла и расположиться на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от четвёрки лидеров, которую, к слову, замыкает именно «Сассуоло», составляет четыре пункта. Конкурентов много, зато есть ещё одна игра в запасе.



В ушедшем декабре подопечные Джан Пьеро Гасперини выдали неплохой отрезок. Разгромили «Фиорентину» (3:0) и мощную «Рому» (4:1), а также скатали боевую ничью с «Ювентусом» (1:1). Также была одна выездная ничья с середняком «Болоньей» (2:2), но тогда гости вели со счётом 2:0 до 73-й минуты.

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«Аталанта» играет примерно одинаково вне зависимости от места проведения. На своём поле она даже пропустила чуть меньше, хотя и сыграла на один матч меньше. Старые проблемы с обороной никуда не делись, а яркий стиль только добавляет работы вратарю. 20 пропущенных мячей за 13 игр в Серии А.



«Сассуоло» в текущем розыгрыше продолжает удивлять. Мало того, что удаётся держаться в четвёрке лучших, так команда ещё и проигрывает редко. В 14 турах случилось всего два поражения – от лидеров «Милана» (1:2) и «Интера» (0:3). В остальном команда выглядит просто замечательно.



Стоит также отметить, что сассуольцы входят в топ-3 по набранным очкам на выезде. Они совершили семь выездов в чемпионате Италии и набрали 17 очков, ни разу не проиграв. При этом нет проблем с результативностью, в среднем на чужих полях забивают чуть больше двух мячей.

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Серьёзных травм в составах соперников не наблюдается, а потому к поединку команды подойдут практически в полной боевой готовности. Букмекеры считают фаворитом хозяев, однако мы бы не стали списывать со счетов гостей. Как минимум не проиграть они на данный момент в состоянии.



На наш взгляд, П2 с форой (+1) за коэффициент 2.09 выглядит шикарно. «Аталанта» – серьёзный соперник, но местами ей не хватает стабильности, а «Сассуоло» пока проиграл только лидерам.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Сассуоло» 3 января 2021 года

Букмекеры считают «Аталанту» фаворитом. Несомненно, соперник серьёзный, однако списывать со счетов гостей мы бы не стали. «Сассуоло» на выезде выглядит чудесно, клуб пока что проигрывал только в родных стенах. При этом нет проблем с результативностью. Уехать с очками чёрно-зелёные, на наш взгляд, могут.



Ставка: победа «Сассуоло» с форой (+1) за 2.09.