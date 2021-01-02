«Беневенто» — «Милан». Прогноз: Филиппо Индзаги даст бой Чалханоглу и Пиоли в Серии А

3 января состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех команды из Беневенто оценён экспертами в 5.35. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Серии А «Беневенто» — «Милан» 3 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Милан» (03.01.2021)

Тернистый 2020 год подошёл к концу, футбол встречает новый – 2021 год. АПЛ продолжала играть, остальные топовые европейские первенства возвращаются после небольших запланированных пауз. В итальянской Серии А в последний раз играли почти две недели назад, было время отдохнуть и подготовиться.

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Программа 15-го тура чемпионата Италии упакована в один день, все 10 матчей пройдут 3 января. Среди прочих в воскресенье будут выяснять отношения «Беневенто» и «Милан». Встреча стартует в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто.



«Ведьмы» набрали очень неплохую форму в последнее время. За семь предыдущих туров в высшем итальянском дивизионе потерпели лишь одно поражение. Для выходца из Серии В показатель прекрасный. На выезде не получилось поразить ворота крепкого «Сассуоло» (0:1), хотя моментов было предостаточно.



Зато в остальных шести случаях непременно добывались очки. Успешная серия позволило команде Филиппо Индзаги оторваться от зоны вылета и закрепиться на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А. Даже до еврокубковой зоны расстояние меньше, чем до зоны вылета.

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Любопытно здесь ещё вот что. После седьмого тура Индзаги сумел заметно поправить игру в обороне своей команды. В семи последних турах «Беневенто» пропустил только три гола, один из которых с пенальти от «Сассуоло», а два других – от «Ювентуса» (1:1) и «Лацио» (1:1). Солидно.



«Милан» сейчас лидирует в первенстве, набрав за 14 игр 34 очка и ни разу не проиграв. Отрыв от ближайшего преследователя «Интера» теперь составляет всего один балл, но остальные отстают гораздо сильнее. При этом миланцы идут в лидерах по количеству забитых голов, а пропустили вообще меньше всех в Серии А. И всё же лёгкой прогулки тут быть не должно.



Лидер, нападающий и просто человек-пароход Златан Ибрагимович до сих пор остаётся в лазарете, могучий швед только готовится вернуться в строй. А вместе с ним из поездки в Беневенто исключены другие игроки атаки Алексис Салемакерс и Самуэль Кастильехо. У них тоже травмы. То есть с созиданием, похоже, будет туговато.

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На наш взгляд, комбинированная ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.86 выглядит интересно. Дело тут ещё и в том, что миланцы в текущем розыгрыше чемпионата Италии больше двух мячей за игру забивали только три раза. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в их пользу. А если возникнут проблемы с реализацией, то может грянут и сенсация.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Милан» 3 января 2021 года

«Милан», несомненно, явный фаворит поединка, однако лёгкой прогулки он едва ли дождётся. «Беневенто» в последнее время выглядит очень достойно, особенно в обороне. При этом у миланцев существенно потери в линии атаки. Без очков лидер первенства не уедет, но большого количества голов не ждём. Потому возьмём комбинированную ставку Х2 через общий низ.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.