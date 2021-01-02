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«Бавария» — «Майнц», 3 января 2021 года, прогноз и ставка на матч чемпионата Германии, смотреть онлайн

«Бавария» — «Майнц». Прогноз на матч 03.01.2020
Алексей Серяков
«Бавария» — «Майнц». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер сохранят 1-е место в Бундеслиге
Мюнхенцы в последнее время ограничиваются двумя-тремя голами, а после паузы спешить тем более некуда.
Ставки / Прогнозы 0

3 января состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех клуба из Майнца оценён экспертами в 23.00. А ставки на ничью принимаются за 11.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Майнц» 3 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц» (03.01.2021)

Германия - Бундеслига. 14-й тур
03 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Майнц
Майнц

Любители немецкого футбола ликуют, в новом году после запланированной паузы возвращается чемпионат Германии. Последние встречи участники проводили почти две недели назад, так что проблем с тонусом возникнуть не должно. Календарь второй части сезона более щадящий, будет даже время на отдых.

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У лондонцев одна победа в пяти последних турах, а у «горожан» серьёзные кадровые потери из-за COVID-19.

Программа 14-го тура немецкой Бундеслиги завершится 3 января двумя поединками. В самом позднем из них лидер первенства «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» примет одного из аутсайдеров «Майнц». Встреча начнётся в 20:00 мск.

Мюнхенцы в последнем матче обыграли прямого конкурента «Байер» (2:1) и ушли на перерыв на первом месте. Правда, стоит отметить, что леверкузенцы смотрелись не хуже и даже открыли счёт. А победу удалось вырвать лишь благодаря голу Роберта Левандовски в самой концовке после ошибки защитника. Так что без везения тут не обошлось.

После 13 сыгранных туров действующий победитель Лиги чемпионов занимает первое место в немецкой Бундеслиге, набрав ровно 30 очков. Хотя вся борьба ещё впереди. Отрыв от ближайших преследователей «Байера» и «РБ Лейпциг» перед началом тура составлял всего по два пункта.

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«Сассуоло» в среднем забивает более двух мячей за игру на чужом поле.

Впрочем, развить успех и оторваться в гонке за чемпионство подопечные Ханси Флика вполне могут уже в ближайшее время. Дело в том, что впереди ожидают десять туров против соперников, которые на данный момент не входят в топ-7 первенства. И всё это без игры на несколько фронтов, ведь до плей-офф Лиги чемпионов времени достаточно.

Похоже, первой жертвой красной машины в 2021 году станет «Майнц». В прошлом сезоне он большую часть времени находился возле зоны вылета, а в текущем вовсе находится в тройке худших. За 13 туров набрано шесть очков, что соответствует предпоследнему месту. Отставание от безопасной 15-й строчки заметное, пять пунктов.

В самом дебюте сезона пост главного тренера покинул Ахим Байерлорцер. Под руководством Яна-Морица Лихта показатели команды несколько улучшились, был даже неплохой отрезок в ноябре. Однако за четыре игры в декабре получилось набрать всего один балл после нулевой ничьи с нестабильной «Гертой».

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Дортмундцы в пяти последних турах выиграли лишь однажды, а «волки» мало пропускают.

Оборону новый коуч «карнавальникам» отладил. Всё-таки четыре пропущенных мяча за четыре последних матча для аутсайдера априори результативного чемпионата Германии – результат весьма неплохой. Но шансов в Мюнхене против действующего чемпиона страны всё равно практически нет.

В нынешнем розыгрыше «Бавария» пропускала в 11 из 13 туров, при таких раскладах вполне можно было бы проверить гол «Майнца». Только вот в декабре команда Лихта забила всего лишь один мяч, хотя среди соперников были представители шестёрки худших клубов первенства. А на таком фоне можно подумать над П1 всухую за коэффициент 1.98.

Другой вариант – П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97. Всё же оборона у «карнавальников» действительно стала чуть крепче в последнее время, а тотал мюнхенцев превышал два мяча только в трёх из восьми предыдущих туров в немецкой Бундеслиге. Ждём тут чего-то в духе 4:0 или 3:0.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц» 3 января 2021 года

Несомненно, «Бавария» на своём поле является фаворитом с любым соперником, однако крупной победы всё же ждать не стоит. «Майнц» в последнее время поправил игру в обороне, да и мюнхенцы всё чаще ограничиваются двумя-тремя мячами. Сразу после паузы действующий чемпион вряд ли станет гнаться за крупным счётом.

Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Lars Baron/Getty Images

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