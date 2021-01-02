«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: Гранлунд и Метсола останутся в топ-4 Востока

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «Автомобилиста» идёт за 3.00.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 3 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 3 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Автомобилист» Екатеринбург (3.01.2021)
Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.
Первенство возобновится 3 января, программа насыщенная. Запланированы сразу шесть матчей, наиболее ранний стартует в 14:30 мск. В Уфе «Салават Юлаев» сразится с «Автомобилистом». Это битва прямых конкурентов, причём уже четвёртая в сезоне. И, соответственно, последняя. Дальше пути могут пересечься только в плей-офф.
Пока счёт в сезонной серии 2-1 в пользу екатеринбуржцев. Причём они оба раза управились в основное время (4:1 и 3:2), а уфимцы единственный успех добыли в овертайме (1:0 ОТ). Обе команды перед паузой худо-бедно выправили ситуацию, одержали несколько важных побед и не отстали от конкурентов.
У подопечных Томи Лямся всего одно поражение в пяти предыдущих поединках, как раз от «Автомобилиста». Да и там всё было хорошо, вели вплоть до 53-й минуты, но в концовке дважды пропустили. И четыре победы в основное время. Дважды по 3:1 с «Сибирью», традиционный разгром минского «Динамо» на своём льду (8:3), а ещё 4:2 с «Металлургом».
Теперь «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в Восточной конференции, отставая от «Металлурга» только по дополнительным показателям. Пусть и при одной лишней игре. До лидирующего в дивизионе «Авангарда» всего четыре пункта, причём омичи сейчас не блещут. Шанс побороться за вторую позицию Востока имеется.
«Автомобилист» пережил жуткий отрезок на стыке ноября и декабря, где было 10 поражений подряд. Дальше потихоньку пришли в себя. Четыре победы в пяти последних матчах, единственное поражение — 2:3 от «Трактора» на своём льду, там подвели спецбригады. Дважды пропустили в меньшинстве.
Подопечные Билла Питерса немного изменили настройки, сделав больший акцент на оборону. Не от хорошей жизни, конечно. И всё же результаты улучшились, а пропускать стали гораздо меньше. У команд было несколько дней на тренировочный процесс, так что кое-какие изменения вполне могут произойти.
В остальном линия букмекеров кажется логичной. Команды сопоставимы по общему уровню, при прочих равных на стороне зелёных свой лёд и поддержка болельщиков. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.76 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.89.
Лидеры «СЮ» отдохнули, а при свежей первой тройке уфимцы всегда опасны. Две-три шайбы они наверняка сообразят, ждём чего-то в духе 2:2 или 3:2 в пользу хозяев.
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 января 2021 года
Соперники под конец декабря набрали ход и немного выправили положение. Сейчас они смотрятся сопоставимо, но на стороне «Салавата» свой лёд. Кроме того, лидеры получили возможность перевести дух. А отдохнувшее первое звено уфимцев — это всегда очень опасно. Похоже, уральцам придётся несладко.
Ставка: победа «СЮ» с нулевой форой за 1.76.
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