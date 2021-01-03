«Челси» — «Манчестер Сити», возвращение Миранчука и другие матчи: что смотреть 3 января

Очень насыщенный день в европейском футболе и возвращение КХЛ после новогодней паузы.

Многострадальный 2020 год остался позади, январь набирает обороты. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 3 января.

На что ставить в футболе 3 января

В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг, немного отстаёт только чемпионат Франции. В воскресенье выбор огромный — матчи на любой вкус и в любое время.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола обойдутся без фокусов У лондонцев одна победа в пяти последних турах, а у «горожан» серьёзные кадровые потери из-за COVID-19.

В АПЛ продолжается 17-й тур. Битву «Бёрнли» и «Фулхэма» перенесли из-за коронавируса у лондонцев, потому состоятся лишь два матча. В 17:15 мск прозвучит стартовый свисток для «Ньюкасл Юнайтед» и «Лестер Сити», в 19:30 придёт время десерта. Лондон, «Стэмфорд Бридж», «Челси» против «Манчестер Сити». Жара!



В чемпионате Испании пять игр, тут тоже 17-й тур. Мадридский «Атлетико» набрал сумасшедший ход, а теперь наведается в гости к крепкому «Алавесу» (18:15). Позже всех начнут «Уэска» и «Барселона» (23:00). Без Лионеля Месси у каталонцев совсем не получилось, но теперь аргентинец готов выйти на поле.



В немецкой Бундеслиге остались всего два матча, зато оба вызывают серьёзный интерес. Битва дортмундской «Боруссии» и «Вольфсбурга» (17:30) — однозначно центральная в туре, сойдутся прямые конкуренты. Да ещё и Эрлинг Холанд оправился после мышечной травмы. А в 20:00 аутсайдер «Майнц» наведается в Мюнхен, где его будет поджидать «Бавария».

«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз: Алексей Миранчук снова не спасёт Гасперини от проблем «Сассуоло» в среднем забивает более двух мячей за игру на чужом поле.

Громко возвращается в дело Серия А. Здесь 15-й тур, причём все десять матчей упакованы в один день! Глаза разбегаются. «Интер» сразится с «Кротоне» (14:30), «Лацио» навестит «Дженоа», а «Наполи» наведается к «Кальяри». «Аталанта» примет «Сассуоло», а «Рома» — «Сампдорию» (все — 17:00).



В 20:00 лидирующий в чемпионате Италии «Милан» начнёт выяснять отношения с «Беневенто», который очень мощно провёл заключительный отрезок перед зимней паузой. Последними сразятся «Ювентус» и «Удинезе», стартовый свисток прозвучит в 22:45.



Также играют во второстепенных чемпионатах — от Португалии и Турции до Израиля и Кипра. В Греции «Олимпиакос» сразится с АЕК (20:30). Также можно поставить на вторую немецкую Бундеслигу и испанскую Сегунду.

Матчи по хоккею для ставок 3 января

Четвертьфиналы МЧМ остались позади, перед полуфиналами есть время перевести дух. Пора обратить внимание на КХЛ, которая вернётся после новогодней паузы. Тут запланированы сразу шесть матчей. Выделяется самый ранний — в 14:30 мск в Уфе сойдутся «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз: Джейми Варди продолжит погоню за «Ливерпулем» и «МЮ» в АПЛ В минувшем сезоне «лисы» дважды разгромили «Ньюкасл» с общим счётом 8:0.

Также стоит выделить ещё три встречи: «Локомотив» — «Витязь», ЦСКА — «Йокерит» (обе — 17:00) и «Динамо» Минск — «Авангард» (17:10). Кроме того, играют в чемпионатах Германии и Швеции.

На что ещё ставить 3 января

Стартует Дакар-2021, первый этап начнётся в 14:00 мск. Любители баскетбола могут поставить на НБА, есть даже ранний матч. В 23:00 сойдутся «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс». Четыре игры пройдут в Единой лиге ВТБ. Выделяется битва «Локомотива-Кубани» и «Химок» (14:30).



И Тур де Ски. На воскресенье запланированы гонки преследования свободным стилем. Мужчины пробегут 15 км, начало — в 13:35. Девушек ожидаются 10 км, они выйдут на старт в 17:25.