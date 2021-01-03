«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз: великий Криштиану Роналду поможет Пирло в трудную минуту

Туринцы находятся на шестом месте, а перед зимней паузой получили 0:3 от «Фиорентины».

3 января состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Серии А «Ювентус» — «Удинезе» 3 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе» (3.12.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. В итальянской Серии А отдыхали полторы недели, пришёл черёд 15-го тура.

«Беневенто» — «Милан». Прогноз: Филиппо Индзаги даст бой Чалханоглу и Пиоли в Серии А За семь предыдущих матчей Серии А «ведьмы» четыре раза сыграли на ноль.

Всего 10 матчей упакованы в один день — воскресенье, 3 января. Самый поздний стартует в 22:45 мск в Турине. «Ювентус» сразится с «Удинезе» в надежде вернуться в зону Лиги чемпионов. Шутки кончились: осечек много, а техническую победу над «Наполи» отменили. Игру придётся провести, а это ещё и календарь уплотнит.



Ситуация, конечно, не критическая, но весьма неприятная. Шутка ли — на дворе январь, а действующий чемпион Италии всего один раз за сезон добыл две победы подряд на внутренней арене! Обыграл он тогда «Торино» и «Дженоа», которые занимают 20-е и 18-е места соответственно.



Жуткая нестабильность. Особенно для клуба, который привык уверенно оформлять скудетто. В трёх заключительных турах перед паузой зацепили лишь одну победу. Не смогли дожать «Аталанту» (1:1), спокойно разгромили «Парму» (4:0), а вот дальше случился конфуз. 0:3 от «Фиорентины» на своём поле — полноценная пощёчина.

«Аталанта» — «Сассуоло». Прогноз: Алексей Миранчук снова не спасёт Гасперини от проблем «Сассуоло» в среднем забивает более двух мячей за игру на чужом поле.

Понятно, что команду сильно подставил Хуан Куадрадо, получивший прямую красную карточку аж на 18-й минуте. Да, даже при таком раскладе вполне могли зацепиться за очки, если бы с реализацией был порядок. Два мяча из трёх пришлись после 76-й минуты. Был и автогол, и спорные решения арбитров. Однако это детали.

А в сухом остатке — чувствительное поражение от середняка, шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от миланских клубов теперь серьёзное, можно даже сказать — без одной-двух осечек угрожающее.

«Удинезе», между прочим, чувствует себя весьма комфортно. В семи предыдущих турах уступил лишь однажды, 0:2 от «Беневенто». Зато обыграл «Лацио», зацепил ничью с «Сассуоло». Этого достаточно, чтобы спокойно идти в середине турнирной таблицы: 15 очков, 12-е место. До зоны вылета пять баллов, да ещё и при игре в запасе.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола обойдутся без фокусов У лондонцев одна победа в пяти последних турах, а у «горожан» серьёзные кадровые потери из-за COVID-19.

И вроде бы сюрприз вполне возможен, если бы не пара факторов. Во-первых, «Ювентус» будет очень зол. Во-вторых, «Удинезе» стабильно проигрывает в Турине. Пять неудач подряд, всякий раз пропускали не меньше двух мячей. Действующий чемпион получил время на отдых и перезарядил батарейки, самое время собраться с мыслями и рвануть.

Ведь отставание от «Милана» с «Интером» солидная, каждая следующая осечка может привести к существенным переменам. Мы бы выбирали между Ф1 (-1) за 1.71 и ИТБ 2 гола «Ювентуса» за 2.02. 4:0, 3:1, 4:1 — результаты трёх предыдущих очных встреч в Турине. Доверимся цифрам, фавориту сейчас нужна уверенная победа.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Удинезе» 3 января 2021 года

«Ювентус» слабо провёл отрезок перед зимней паузой, напоследок получив 0:3 от «Фиорентины». Шестое место в Серии А, солидное отставание от лидеров. Пора заканчивать валять дурака, благо что соперник хороший: пять побед над «Удинезе» в родных стенах кряду, стабильно забивали как минимум два мяча. Проверим индивидуальный верх туринцев, им сейчас нужен уверенный успех.



Ставка: ИТБ 2 гола «Ювентуса» за 2.02.