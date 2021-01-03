«Уэска» — «Барселона». Прогноз: возвращение Месси спасёт Кумана от очередного провала

Каталонцы занимают шестое место в Ла Лиге, отставая от «Атлетико» на 10 очков при одной лишней игре.

3 января состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Примеры «Уэска» — «Барселона» 3 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона» 3 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.75. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона» (03.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

«Бавария» — «Майнц». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер сохранят 1-е место в Бундеслиге Мюнхенцы в последнее время ограничиваются двумя-тремя голами, а после паузы спешить тем более некуда.

Раньше других в дело вернулась испанская Примера. 3 января пять матчами продолжится программа 17-го тура. Самый поздний стартует в 23:00 мск. «Уэска» на стадионе «Эль-Алькорас» сразится с «Барселоной». Пока сезон складывается для обеих команд неудачно, хотя уровень амбиций тут, ясное дело, сильно разнится.



Скромные оскенцы ожидаемо приступили к борьбе за выживание, вот только получается пока немногое. Выглядят достойно, бьются всегда и везде, доставляют серьёзные трудности любому сопернику. Потерпели всего шесть поражений в 16 поединках. Для новичка элитного дивизиона показатель хороший.



Да вот беда — победа всего одна. 12 декабря в родных стенах забодали «Алавес» со счётом 1:0. В остальном — достойные поражения (чаще всего в один-два мяча) и ничьи (в подавляющем большинстве случаев — низовые). С голами дела обстоят недурно — 14 штук, нормальные цифры для аутсайдера. А вот в обороне всё печально.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола обойдутся без фокусов У лондонцев одна победа в пяти последних турах, а у «горожан» серьёзные кадровые потери из-за COVID-19.

«Уэска» — смелый коллектив, старающийся владеть мячом даже с топ-клубами. Однако нехватка исполнительского мастерства сказывается, плюс многое позволяют соперникам при стандартных положениях. Как итог — 25 пропущенных мячей, хуже во всей Ла Лиге только «Бетис» (31).



«Барселона» тем временем продолжает страдать от нестабильности. Привозов в обороне хватает, потому пропускает исправно. А забивает не так много. В трёх предыдущих турах набрала только пять очков. Скатала ничью с «Валенсией» (2:2), разгромила «Вальядолид» (3:0) и не смогла дожать скромный «Эйбар» (1:1).



С «оружейниками» не играл Лионель Месси, без которого в созидании мало что получалось. Теперь аргентинец вернулся в строй, в атаке должно пойти повеселее. Впрочем, кадровых потерь по-прежнему достаточно: травмированы Ансу Фати, Жерар Пике, Филипе Коутиньо и Серхи Роберто.

«Беневенто» — «Милан». Прогноз: Филиппо Индзаги даст бой Чалханоглу и Пиоли в Серии А За семь предыдущих матчей Серии А «ведьмы» четыре раза сыграли на ноль.

Ситуация откровенно неприятная — 25 очков в 15 матчах, шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Атлетико» достигло 10 пунктов, а ведь у мадридцев есть ещё и игра в запасе. В такой ситуации цена каждой осечки крайне велика, пора добавлять.



«Уэска» старается не жаться к воротам, что должно помочь гранду. Ведь на пространстве «Барселона» хороша. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Барселоны» за 1.80 и Ф2 (-1) за 1.73. Хозяева дадут бой и вполне могут забить, учитывая проблемы каталонцев с обороной. Вот только с такой защитой пару-тройку мячей придётся пропустить.



Скорее всего, этого хватит сине-гранатовым для столь нужной победы. Мы бы ожидали тут чего-то в духе 3:1 или 2:1 в пользу фаворита.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура Ла Лиги «Уэска» — «Барселона» 3 января 2021 года

«Уэска» — симпатичная команда, которая старается играть в контроль мяча и никого не боится. Забивает для аутсайдера довольно часто, вот только в обороне всё печально. Предпоследнее место в Ла Лиге по количеству пропущенных мячей. Скорее всего, пространства у «Барселоны» будет достаточно, для пары-тройки голов этого должно хватить.



Ставка: ИТБ 2 гола «Барселоны» за 1.80.