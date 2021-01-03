«Валенсия» — «Кадис». Прогноз: должно же Денису Черышеву и Гамейро хоть когда-то повезти!

За два последних месяца «Кадис» в чемпионате Испании забил всего три раза.

4 января состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Кадис». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Кадиса» оценён экспертами в 3.82. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Букмекерские коэффициенты на матч 17-го тура Примеры «Валенсия» — «Кадис» 4 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Кадис» (04.01.2021)

Испанская Примера не собирается сбавлять набранный темп, играют даже в новогодние праздники. Перед вторым раундом Кубка Испании сперва доиграют 17-й тур в первенстве страны. Программа завершится 4 января единственным поединком «Валенсия» – «Кадис», начало – в 23:00 мск.

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Плотность турнирной таблицы чемпионата Испании после 16 туров по-прежнему высока. Между последним и шестым местом разница составляет всего лишь 13 пунктов, одна удачная серия может многое изменить практически для каждого участника. Причём у некоторых есть даже по два матча в запасе.



«Валенсия» идёт на 17-й строчке, набрав за 16 матчей всего 15 баллов. Опережать находящийся в зоне вылета «Вальядолид» получается лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. А дистанция до «Кадиса», идущего девятым, составляет четыре пункта. Всё очень плотно.



В прошлом туре оранжевые гостили у крепкой «Гранады» и уступили со счётом 1:2. Эмоций хватало. Получилось открыть счёт: Гамейро замкнул прострел Дениса Черышева с фланга. Но затем под самый перерыв гости пропустили один, в середине второго тайма остались вдевятером и всё же не дотерпели. Второй мяч залетел на 88-й минуте.

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«Кадис» в прошлом туре принимал одного из аутсайдеров «Вальядолид» и свою серию из трёх поражений, скатав нулевую ничью. Результат абсолютно закономерный. Моментов у соперников практически не возникало, гости больше владели мячом, но воспользоваться этим не сумели. Закономерные нули при унылой игре.



В целом, «Валенсия» в последнее время выглядит не так плохо, несмотря на отсутствие побед. Дело в том, что за девять последних туров в испанской Примере потерпела всего три поражения. Календарь тоже трудно назвать приятным. При этом получилось забить 13 мячей, хотя пропущенных столько же.



У «Кадиса» же с забитыми мячами дела обстоят плохо. За ноябрь и декабрь новичок элитного дивизиона провел восемь игр, в которых сумел отличиться всего лишь три раза и набрать только пять из 24 возможных очков. Стоит также отметить, что клуб меньше всех на данный момент забил в чемпионате Испании.

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Мы бы рискнули и проверили лобовую победу «летучих мышей» за крепкий коэффициент 2.04. Слишком уж слабы гости в созидании в последнее время. На этот раз команде Дениса Черышева должно повезти. Состав у оппонента скромнее, плюс своё поле. Для натужного успеха должно хватить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Кадис» 4 января 2021 года

«Валенсия» испытывает нехватку побед, но на этот раз ей должно повезти. «Кадис» за два последних месяца отличился всего три раза в испанской Примере, не пропустив только от аутсайдера первенства. А команда Дениса Черышева забивает регулярно. Пропускает, правда, тоже достаточно. И всё же на своём поле с таким оппонентом надо брать три очка.



Ставка: победа «Валенсии» за 2.04.