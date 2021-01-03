«Амур» — «Барыс». Прогноз: Диц и Фрэттин выбьют дальневосточников из борьбы за плей-офф

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Барыс». Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Барыса» идёт за 2.64.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Барыс» 4 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Барыс» 4 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Барыс» Нур-Султан (4.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 4 января запланированы всего три матча, наиболее ранний стартует в 10:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум Арене» сразится с «Барысом». Формально соперники являются соседями по турнирной таблице, ведь их разделяет всего одна команда в конференции. На деле разница колоссальна.

Дальневосточники выдали пару неплохих отрезков осенью, вот только с наступлением зимы совсем зачахли. Исправить ситуацию не выходит. В семи предыдущих поединках выиграли лишь однажды. На своём льду у проблемного «Витязя» (3:1). Плюс дошли до серии буллитов с «Сибирью» (2:3 Б).

Всё остальное — исключительно поражения в основное время. Почти всегда — с разницей в одну-две шайбы и достойным сопротивлением. Но очков за это не добавляют. Постоянно не хватает совсем чуть-чуть, в результате чего шансы на попадание в плей-офф приближаются к теоретическим.

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31 очко в 41 встрече, график откровенно слабый. 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, до зоны плей-офф аж 14 баллов. При двухочковой системе это не просто отставание, а фактически пропасть. Больше того — по потерянным очкам с «тиграми» сравнялся «Куньлунь».

В общем, какие-то шансы, конечно, остаются, но для этого нужно сходу выдать победную серию. Поверить в подобный расклад сложно, всё же состав у «Амура» скромный. Восьмую строчку на Востоке занимает как раз «Барыс», но он имеет несколько игр в запасе из-за осеннего ухода на карантин.

Клуб из Казахстана ближе к зиме встрепенулся и выдал мощнейший отрезок, который продолжается до сих пор. 10 побед в 12 последних матчах позволили закрепиться в топ-8. По потерянным очкам подопечные Юрия Михайлиса, например, идут вровень с «Металлургом», который замыкает тройку лидеров.

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Пропускают они очень мало. В двух из 12 последних встреч вытащили по три шайбы, в остальных случаях было ещё меньше. Со столь надёжной обороной вполне реально побороться за преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. Впрочем, букмекеров это не впечатляет.

Они считают «барсов» аутсайдером. Причина на поверхности — статистика очных встреч. В пяти последних битвах в Хабаровске добыли лишь одну победу. И всё же мы сыграем против линии. Дальний перелёт не даёт показать свой лучший хоккей при плотном графике, однако «Барыс» отправится в Хабаровск после паузы.

Соответственно, основной задачей будет вовремя проснуться — игра начнётся в 10:00 мск. На П2 с нулевой форой дают отличный коэффициент 2.05, в случае ничьей произойдёт возврат. Альтернатива — ИТБ 2 гола «Барыса» за 1.66. Свои две-три шайбы казахи, как правило, находят всегда и везде.

«Амур» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 января 2021 года

«Амур» зимой совсем не впечатляет. Борется, цепляется, но постоянно проигрывает с разницей в одну-две шайбы. У «Барыса» тем временем 10 побед в 12 последних матчах. Кроме того, лететь в Хабаровск придётся после паузы, что должно снизить негативный эффект после долгого путешествия. Возьмём П2 с нулевой форой.

Ставка: победа «Барыса» с нулевой форой за 2.05.