«Металлург» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков испортят настроение Илье Воробьёву

«Спартак» никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, но без двух шайб не уходил с 2015 года.

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Спартак». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.66, успех «Спартака» идёт за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» 4 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» 4 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Спартак» Москва (4.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола обойдутся без фокусов У лондонцев одна победа в пяти последних турах, а у «горожан» серьёзные кадровые потери из-за COVID-19.

На 4 января запланированы всего три матча. В 15:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения с московским «Спартаком». Конечно, это центральная игра дня. Хотя обе команды закрыли 2020 год далеко не лучшим способом. А именно — двумя поражениями подряд.

«Лисы» хотя бы зацепили одно очко. Они выдали победную серию на стыке ноября и декабря, но ближе к Кубку Первого канала стабильность пропала. Декабрь закончился двумя гостевыми неудачами, хотя в обоих случаях могли рассчитывать на более. 2:4 от «Салавата Юлаева» и 2:3 ОТ с «Барысом».

В Уфе не выручил Василий Кошечкин, пропустивший четыре шайбы с 19 бросков. Игра выдалась равной, разницу сделали вратари. В Казахстане с огромным трудом добрались до овертайма: Егор Яковлев за 40 секунд до сирены реализовал большинство. В дополнительное время Плотников не реализовал выход «1 в 1», вскоре Диц и Фрэттин забили третью шайбу.

«Бавария» — «Майнц». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер сохранят 1-е место в Бундеслиге Мюнхенцы в последнее время ограничиваются двумя-тремя голами, а после паузы спешить тем более некуда.

Подопечные Ильи Воробьёва сохранили третье место в турнирной таблице Восточной конференции. 51 очко, 41 матч. «Ак Барс» уже скрылся за горизонтом, так что выше не подняться. А сзади плотность сумасшедшая: в радиусе четырёх пунктов находятся четыре преследователя. Плюс есть уходивший на карантин «Барыс», который по потерянным очкам идёт с ММг вровень.

В общем, битва за третье место на Востоке видится одной из главной интриг оставшейся части регулярного чемпионата. У «Спартака» задача гораздо прозаичнее. Сезон выдаётся тяжёлым, зацепиться за преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина вряд ли удастся. Топ-4 ушла далеко.

Красно-белые никак не могут закрепиться в зоне плей-офф из-за нестабильности и кадровых потерь, за хорошим отрезком непременно следует провал. Вот и перед Новым годом схватили два чувствительных поражения на своём льду. 0:6 в дерби с московским «Динамо» и 2:5 с рижским «Динамо».

«Беневенто» — «Милан». Прогноз: Филиппо Индзаги даст бой Чалханоглу и Пиоли в Серии А За семь предыдущих матчей Серии А «ведьмы» четыре раза сыграли на ноль.

Пожалуй, пауза при таких раскладах оказалась как нельзя кстати. Нужно было выдохнуть, перезарядить батарейки и зализать раны. Подопечные Олега Знарка располагаются на восьмом месте Запада. «Витязь» отстаёт на три очка при игре в запасе. Впрочем, плотность в серединке солидная. До «Северстали», минского «Динамо» и «Йокерита» один балл.

Кадровая ситуация у москвичей немного выправилась, вариантов у тренерского штаба станет больше. Разумеется, состав у «Металлурга» покрепче, да и свой лёд должен помочь. И всё же перекос в линии слишком велик. На П1 дают скромный коэффициент 1.66, хотя гости совсем не похожи на покорного аутсайдера.

Проблема в том, что в Магнитогорске в эпоху КХЛ «Спартак» не выигрывал. Вообще ни разу. Потому брать Х2 за отличный коэффициент 2.28 не рискнём. Зато с голами проблем не было — вот уже четыре выезда кряду забрасывает не меньше двух шайб. От этого и оттолкнёмся. ИТБ 1.5 шайбы «Спартака» за 1.65 выглядит надёжно, можно даже рассмотреть ИТБ 2 гола москвичей за 2.22. Ждём тут чего-то в духе 3:3 или 3:2.

«Металлург» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 января 2021 года

«Спартак» перед Новым годом потерпел два разгромных поражения на своём льду, нужно исправляться. В принципе, кадровая ситуация немного улучшилась, вариантов у Знарка стало больше. Вот только в Магнитогорске красно-белые в эру КХЛ ещё не побеждали. Хотя по две-три шайбы стабильно забивают. Проверим индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.22.