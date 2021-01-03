«Динамо» Рига — «Динамо» Москва. Прогноз: Крикунов начнёт 2021 год с победы в Латвии

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Рига — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Динамо» М в основное время можно с коэффициентом 1.54, успех рижан идёт за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Рига — «Динамо» М 4 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Рига — «Динамо» 4 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Рига — «Динамо» Москва (4.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 4 января запланированы всего три матча. Наиболее поздний стартует в 20:30 мск в Латвии. Рижское «Динамо» сразится с «Динамо» из Москвы. Имя фаворита не вызывает вопросов, ведь соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Строго говоря, реальную мотивацию сохраняют только гости.

Рижане потеряли ещё один сезон. Ожидания были вполне конкретные, однако у Петериса Скудры не получилось ровным счётом ничего. Уже к концу осени шансы на попадание в плей-офф остались сугубо теоретическими, а к старту января надежда умерла окончательно. Верх амбиций — уйти с последнего места в лиге.

Пока не получается. Всего 19 очков в 39 матчах, даже у «Нефтехимика» их 22. А последняя строчка в Западной конференции вопросов практически не вызывает, поскольку идущий на десятой позиции «Сочи» оторвался на 11 пунктов. Значительный отрыв даже при условии двух игр в запасе, ведь побеждают латыши по большим праздникам.

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Пока движутся строго по графику — одна-две победы за месяц. В декабре набежало две штуки — сенсационно хлопнули СКА в Санкт-Петербурге (4:3 Б), а перед новогодней паузой разгромили в Москве «Спартак» (5:2). Всё остальное — сплошь поражения, причём в подавляющем большинстве случаев в основное время.

Москвичи тем временем воспользовались осечками «Локомотива», забравшись на третью позицию в Западной конференции. Забраться выше вряд ли реально, да и ярославцы по потерянным очкам всё ещё впереди. Но ход под конец декабря в любом случае набран солидный. Даже при всех проблемах со вторым звеном.

Шутка ли — два раза подряд не проигрывали с середины ноября. Время от времени случаются настоящие провалы, зато реагирует на них команда выше всяких похвал. В защите стало получше, приход Эмиля Гарипова встряхнул бригаду вратарей. Под занавес 2020 года выдали пару эффектных разгромов.

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Сперва разнесли в дерби московский «Спартак» — 6:0. Сутки спустя разобрались в Подольске с «Витязем» (5:1). Впереди два выезда, а затем длительная домашняя серия. Словом, календарь позволяет побороться за топ-3 в конференции. Благо что с рижанами в последнее время получается здорово.

6:1, 7:6 ОТ, 5:3, 4:3 ОТ, 4:1, 3:2 — вот как закончились шесть предыдущих очных встреч. Предпосылок для нарушения традиции не видно. Оборона у Петериса Скудры по-прежнему не блещет, так что свои три шайбы гости наверняка найдут. Этого должно хватить для победы. Мы бы выбирали между ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.70 и Ф2 (-1) за 1.68.

«Динамо» Рига — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 января 2021 года

Рижане — худшая команда КХЛ, выигрывающая строго по одному-два раза за месяц. «Динамо» тем временем поднялось на третью строчку в Западной конференции. В пяти предыдущих очных встречах москвичи забивали не меньше трёх раз и неизменно побеждали. Проверим индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.70.