Хоккейная классика в Эдмонтоне, пара матчей в европейском футболе, три игры в КХЛ.

Канада — Россия, «Саутгемптон» — «Ливерпуль» и другие матчи 4 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь набирает обороты. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 4 января.

На что ставить в футболе 4 января

Всё самое интересное в европейском футболе по традиции состоялось в выходные, а вот в понедельник выбор крайне скудный. Впрочем, один по-настоящему интересный матч всё же есть. Он завершит программу 17-го тура чемпионата Англии и начнётся в 23:00 мск.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз: первое место Клоппа и Салаха в АПЛ под угрозой В декабре «святые» пропустили только три раза, а у чемпиона страны проблемы с выездами.

«Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» примет «Ливерпуль». Красные допустили две осечки подряд. Они сохраняют первое место в турнирной таблице, но теперь опережают «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. «Саутгемптон» вообще не знает побед на протяжении четырёх поединков, в результате чего покинул зону еврокубков.



Ещё одна встреча состоится в чемпионате Испании. Тоже последняя, тоже в 17-м туре, начнётся тоже в 23:00 мск. «Валенсия» на стадионе «Месталья» сразится с «Кадисом». Команда Дениса Черышева не выигрывала аж с 8 ноября, закономерно загремев в зону вылета. А вот «Кадис» выдал пару сенсаций и уверенно идёт в серединке.



Две игры пройдут в чемпионате Португалии, здесь дело дошло до 12-го тура. Правда, вывески откровенно унылые. «Жил Висенте» сразится с «Белененсешем» (22:00), а «Портимоненсе» — с «Фаренсе» (00:15). Один матч запланирован в чемпионате Турции, «Фенербахче» наведается к «Касымпаше» (19:00).

Матчи по хоккею для ставок 4 января

Четвертьфиналы МЧМ остались позади, наступает черёд решающих встреч. Нас ждёт хоккейная классика. В первом полуфинале сойдутся сборные Канады и России. Товарищеский матч перед турниром остался за «кленовыми листьями» (1:0). Кроме того, действующий чемпион остаётся единственной командой, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения.

«Валенсия» — «Кадис». Прогноз: должно же Денису Черышеву и Гамейро хоть когда-то повезти! За два последних месяца «Кадис» в чемпионате Испании забил всего три раза.

Соперники выйдут на лёд в 02:00 мск, в прямом эфире битву покажет Первый канал. А в 5:30 придёт черёд второго полуфинала. В нём сойдутся сборные США и Финляндии. Будет интересно.

Также три матча состоятся в КХЛ. Раньше всех начнут в Хабаровске — в 10:00 на лёд выйдут «Амур» и «Барыс». Пять часов спустя в Магнитогорске начнут выяснять отношения «Металлург» и «Спартак». А в 20:30 в Латвии состоится стартовое вбрасывание для рижского и московского «Динамо».

На что ещё ставить 4 января

Продолжается Дакар-2021, нас ожидает второй этап. Кроме того, имеется несколько вариантов для любителей баскетбола. В Единой лиге ВТБ всего один матч — «Калев» против «Пармы» (20:00 мск). По две игры пройдут в чемпионате Испании и Адриатической лиге.



Ну и НБА, конечно. Ранних матчей нет, зато всего их будет аж девять штук. Среди прочих «Торонто Рэпторс» сразится с «Бостон Селтикс» (3:30), а «Хьюстон Рокетс» — с «Даллас Маверикс» (4:00).