США — Финляндия. Прогноз: американцы увязнут в защите суоми в полуфинале МЧМ-2021

5 января состоится полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира США — Финляндия. Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.59, успех Финляндии идёт за 4.70, на ничью дают 5.30.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала МЧМ-2021 США — Финляндия 5 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч МЧМ США — Финляндия 5 января не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 2.05, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 1.82. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.
Прогноз и анализ матча полуфинала молодёжного чемпионата мира США — Финляндия (05.01.2021)
На молодёжном чемпионате мира в Канаде наступает пора решающих матчей. Групповой этап и четвертьфиналы остались позади, пришло время полуфиналов. Наиболее поздний стартует 5 января в 5:30 мск. Выяснять отношения на арене “Роджерс Плэйс” в Эдмонтоне будут сборные США и Финляндии.
Четвертьфиналы сложились для соперников по-разному, хотя это ожидалось. Американцы после поражения от сборной России вообще набрали страшный ход, добыв четыре победы подряд с общим счётом 27:2. 11:0 с Австрией — это понятно, разница в уровне исполнителей колоссальна.
А вот 7:0 с Чехией и 4:0 со Швецией впечатлили. Те успехи позволили занять первое место в очень плотной группе В и получить в стартовом раунде плей-офф самого скромного из всех возможных оппонентов. Сборную Словакии, которая при всей дисциплине и организованности сильно страдает от нехватки мастерства.
Особых проблем не возникло. С первых же секунд владели ощутимым преимуществом, к середине второго периода повели с разницей в три шайбы. А дальше расслабились, позволив аутсайдеру сократить отставание до минимума. Но быстро взяли себя в руки и обошлись без лишних нервов — 5:2.
Финны провели групповую стадию ровно. Обыграли тех, кого должны были обыгрывать. 5:3 с Германией, 4:1 со Швейцарией, 6:0 со Словакией. А вот уровень канадцев не потянули. 1:17 по броскам в первом периоде. Боролись до конца, но разгрома всё же не избежали. 1:4, последнюю шайбу получили в пустые ворота.
Четвертьфинал забрал огромное количество сил и эмоций. Битва со Швецией удалась на славу. Вчистую проиграли первый период, схватили 0:2 к 17-й минуте. Дальше добавили, но сравняли счёт только к середине третьего периода. А за 25 секунд до сирены довели до гола затяжную атаку: Рони Хирвонен выкатил из-за ворот и затолкал шайбу в сетку (3:2).
Букмекеров тот успех абсолютно не впечатлил, они считают американцев явным фаворитом. Состав у «звёздно-полосатых» действительно мощнее: ровные звенья, классная оборона, оправдывающий авансы вратарь Спенсер Найт. Вот только с суоми в последнее время слишком часто возникают проблемы.
Две предыдущие очные встречи остались за европейской сборной: 1:0 в четвертьфинале МЧМ-2020 и 3:2 в финале МЧМ-2019. То есть играть против линии тут вполне можно, благо что даже на Ф2 (+1.5) дают отличный коэффициент 1.88. Финны отдадут территорию, насытят среднюю зону и будут караулить контратаки.
И ещё один важный момент. Лишь в одной из семи предыдущих очных встреч забрасывалось больше пяти шайб, да и та состоялась на групповом этапе. Теперь цена ошибки будет куда выше, что должно добавить соперникам концентрации. На наш взгляд, тотал меньше 5.5 шайбы за 1.82 смотрится здорово.
Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 США — Финляндия 5 января 2021 года
Состав у сборной США действительно мощнее, однако финны в порядке. Они показали характер и отыгрались с 0:2 у Швеции, после такого терять абсолютно нечего. Две предыдущие очные встречи суоми забрали. И главное — в шести из семи последних случаев забивалось не больше пяти шайб. Защита у Финляндии хороша, а высокая цена ошибки должна сделать игру более осторожной. Града голов не ждём.
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.82.
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