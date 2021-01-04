«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук выстрелит в Уфе, Хартикайнен ответит

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.53, успех «Авангарда» идёт за 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 5 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 5 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Авангард» Омск (5.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 5 января запланированы сразу семь матчей, глаза разбегаются. Самый ранний стартует в 14:30 мск в Уфе. «Салават Юлаев» сразится с «Авангардом». Разумеется, это центральная игра дня. Во-первых, соперники входят в топ-3 Восточной конференции. Во-вторых, история противостояния тут богатая.

В трёх предыдущих розыгрыша Кубка Гагарина они непременно пересекались. В 2018 году «СЮ» забрал серию в овертайме седьмого поединка. Год спустя омичи управились за шесть встреч. И в минувшем марте зелёные снова оказались сильнее, теперь хватило шести матчей. Правда, в тот плей-офф вмешался коронавирус.

С тех пор команды пересекались дважды. Оба раза всё решалось на тоненького, однако уфимцы неизменно оказывались сильнее. В середине сентября выиграли на своём льду (3:2) благодаря дублю Теэму Хартикайнена, месяц спустя взяли верх в Балашихе (4:3 Б). Хартикайнен снова забил, Маркус Гранлунд набрал два очка, а Никита Сошников реализовал решающий буллит.

«Металлург» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков испортят настроение Илье Воробьёву «Спартак» никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, но без двух шайб не уходил с 2015 года.

«Ястребы» в последнее время разочаровывают. Два раза подряд в прошлый раз выигрывали аж пять недель назад, а в пяти предыдущих матчах вообще потерпели четыре поражения. О борьбе за первую строчку в Восточной конференции такими темпами скоро можно будет забыть, отставание от «Ак Барса» достигло восьми очков.

После возобновления сезона вышли на лёд один раз, умудрившись проиграть в Беларуси минскому «Динамо». Ладно хоть за пределами основного времени (3:4 ОТ). Напрочь проспали первый период, дошли до овертайма, а там Клим Костин получил малый штраф. «Зубры» большинство использовали.

«Салават Юлаев» совсем недавно штормило, но с середины декабря дела пошли на лад. Пять побед в шести встречах, причём на любой вкус. Две трудовые над «Сибирью» (3:1 и 3:1), традиционное избиение минского «Динамо» в родных стенах (8:3), 4:2 с «Металлургом» при равной игре.

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А после новогодней паузы задушили «Автомобилист» (1:0 ОТ). Нахватали удалений в дебюте, однако выстояли и дальше смотрелись лучше. Якуб Коварж принёс екатеринбуржцам очко, но в овертайме сдался. Маннинен, Хартикайнен и Ларсен расчертили трёхходовку, защитник без помех уложил шайбу в сетку.

Теперь уфимцы отстают от лидирующего в дивизионе «Авангарда» всего на три пункта, пусть и при двух лишних играх. Шансы побороться за второе место на Востоке осязаемые, надо только снова разобраться с прямым конкурентом. Букмекеры отдают хозяевам небольшое преимущество, что вполне логично. Свой лёд и отсутствие перелётов — заметный козырь. Подопечные Боба Хартли летели из Беларуси.

Мы бы выбирали между тоталом больше 4.5 шайбы за 1.84 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 гола за 2.08. Дело в том, что команды пробивают планку тотала на протяжении шести поединков. В Уфе должно быть весело, на пять-шесть шайб зрители могут рассчитывать.

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2021 года

Очные встречи стабильно получаются результативными, в шести предыдущих случаях забивалось не менее пяти голов. Пауза только завершилась, лидеры должны быть свежими. Значит, нас ждёт бодрый и интенсивный хоккей на хороших скоростях. Если с реализацией всё будет нормально, пять-шесть голов зрители наверняка увидят.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.84.