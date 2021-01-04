Канада — Россия на МЧМ-2021. Реванш Ларионова за Остраву уже в полуфинале

Финал Канада – Россия – мечта для любого хоккейного болельщика, но вышло так, что на МЧМ-2021 эти команды сыграют за один шаг до решающей встречи. Столкнули двух заклятых друзей между собой финны, совершившие камбэк в своём четвертьфинале против Швеции. Что ж, выбора нет – надо играть. Тем более что в головах наших парней наверняка есть реваншистские настроения, финал прошлогоднего МЧМ в Остраве все помнят!

Когда матч Канада – Россия на МЧМ-2021, во сколько начало

Встреча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и России начнётся в 2:00 мск 5 января или же в 16:00 по местному времени. Как и все предыдущие матчи МЧМ-2021, эта игра пройдёт в Эдмонтоне. Болельщиков на матче не будет из-за пандемии коронавируса.



Это первый из двух полуфиналов. Во втором матче дня сыграют команды США и Финляндии. Эта игра начнётся в 5:30 мск.

Канада — Россия. Прогноз на матч МЧМ-2021: судьба команды Ларионова в руках Аскарова Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.

Где смотреть видеотрансляцию матча Канада – Россия онлайн, по какому каналу покажут игру

Как и все предыдущие матчи сборной России на МЧМ-2021, прямую трансляцию игры против сборной Канады покажет Первый канал. Начало – в 2:00 мск 5 января. Кроме того, видеотрансляцию матча онлайн можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Коэффициенты букмекеров на матч Канада – Россия

Букмекеры уже дали свой прогноз на матч Канада – Россия. Аналитики считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех России идёт за 4.25, на ничью дают 5.60.



Эксперты букмекерских контор уверены, что матч МЧМ Канада — Россия 5 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.50, гол в пустые ворота — за 4.00.



Итоговая победа Канады идёт за 1.40, а победа России с учётом овертайма доступна за 3.36. На гол Родиона Амирова дают 4.50, на гол Василия Подколзина — тоже 4.50.

Форма сборных Канады и России

Вполне объяснимо, почему Канада идёт против России явным фаворитом. «Кленовые листья» ещё ни секунды не уступали на этом турнире. На групповом этапе они выиграли все матчи с общей разницей шайб 36:4. 10 шайб получила от канадцев Швейцария, 16 –Германия. Правда, нужно отметить, что немцы играли с Канадой в 2.5 звена из-за вспышки коронавируса и к концу встречи еле волочили ноги.



В четвертьфинале канадцы разобрались с Чехией (3:0), которая на групповом этапе победила Россию (2:0). В этой сборной «кленовых листьев» собраны потрясающие таланты – 19 игроков из первого раунда драфта НХЛ. Могло быть и больше, но «Рейнджерс» не отпустил на турнир своего проспекта Алексиса Лафренье, а капитан команды Кирби Дак сломал кисть в последнем товарищеском матче. Играли канадцы, кстати, против сборной России. Тогда они победили 1:0.

Другой вопрос, что сильные стороны канадцев могут на деле оказаться слабыми. Никто не знает, как эта команда будет вести себя, уступая в счёте. Если подопечным Игоря Ларионова удастся открыть счёт, сложно сказать, не занервничает соперник. Россия на этом турнире куда успешнее играет со сборными, предлагающими хоккей на встречных курсах. Наша команда обыграла США (5:3) и Швецию (4:3 ОТ). А вот с Чехией на групповом этапе (0:2) и с Германией в четвертьфинале (2:1) было сложно, преодолевать насыщенную оборону россиянам тяжело. Тут бы канадцам закрыться да сыграть против наших в откат, но страна вряд ли поймёт такую тактику.



Так что шансы у команды Ларионова будут. Да и сам Профессор наверняка приготовил для канадцев ряд тактических сюрпризов. Ждём подвигов и от Ярослава Аскарова. Если наш талантливый голкипер выдаст свой лучший матч на турнире, шансы России резко повысятся.

Прогнозы экспертов на матч Канада – Россия на МЧМ-2021

Эксперты очень осторожно дают прогнозы на предстоящий матч – слишком многое стоит на кону. Так, наш прославленный нападающий Павел Буре ждёт напряжённой игры без большого преимущества одной из сторон.



«Нас ждёт противостояние двух сильнейших хоккейных школ мира. Это будет игра на вылет, поэтому нет никакой разницы, кто кому проиграл раньше, а у кого в активе только победы. Не думаю, что будет большой разрыв в итоговом счёте, потому что на лёд выйдут равные по силе команды. Нас ждёт очень напряжённая игра», — заявил Буре.

Вячеслав Фетисов считает, что ключом к победе в матче для России станут железная дисциплина и стальные нервы.



«Будет очень интересно посмотреть, сумеют ли наши мальчишки справиться с психологическим давлением со стороны канадцев. Хотя на хозяев психология будет давить куда больше. Победит в матче тот, кто сумеет лучше справиться со своими нервами. Мне кажется, нашим ребятам нужно очень строго соблюдать игровую дисциплину. Если они справятся с этой задачей, то вполне могут победить. Я не думаю, что мы увидим большое количество голов. Только если нервы у кого-то из вратарей сдадут, а так будет упорная игра», – отметил Фетисов.



Известный вратарь Илья Брызгалов считает, что нашей команде нужно помнить о прошлогоднем финале в Остраве.



«Не сказал бы, что сборная Канады – это что-то сверхъестественное и её невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, всё будет зависеть от нюансов.



Это правильно, что наши жаждут реванша после Остравы, они должны выходить с желанием обыграть Канаду и выиграть чемпионат мира. По-другому на лед выходить нельзя. Главное делать всё для победы, а не сидеть и не ждать, что тебе кто-то всё принесёт. Надо выходить на лёд и брать это», – подчеркнул Брызгалов.



Скептически настроен хоккейный обозреватель Максим Лебедев. По его мнению, России просто не дадут выиграть этот полуфинал.



«Самый плохой из всех возможных вариантов, поскольку изначально лишает нас всех шансов на золото при любом завершении полуфинала. Потому что для любой нашей сборной после Канады жизни нет.



Но ведь ещё и выиграть не дадут. Я уже говорил, что, в соответствии с бизнес-планом организаторов МЧМ, в финале должны встретиться сборные Канады и США. Это даст им наивысшие рейтинги и соответственно наивысшие из всех возможных доходы. Сборной России в этом бизнес-плане отведено место мальчика для полуфинального битья, в лучшем случае сжимающего потными ручонками бронзовую медаль. Если организаторы почувствуют опасность для сборной Канады, накануне или даже в день полуфинального матча в нашей сборной удивительным образом появятся положительные тесты на ковид, благо с немцами ситуация уже обкатана. Но, в принципе, хватит и остальных ресурсов, при необходимости можно будет привлечь и судейские, хотя к судьям пока особых нареканий нет.



Таким образом, шансов пройти сборную Канады и выйти в финал у нашей сборной нет от слова «вообще». Если ляжем костьми, можем доиграться до овертайма или даже серии послематчевых буллитов, но там всё равно уступим. Потому что хоккей хоккеем, а денежки счёт любят», — сказал Лебедев.

А вот Владимир Вуйтек считает, что России по силам победить грозного соперника.



«Мне кажется, что Россия должна проходить в финал. В полуфинале Канада будет играть первым номером, и России будет легче. Может сыграть от обороны и пробовать убегать в контратаки. И будет важно в начале матча выдержать давление канадцев и не пропустить.



У букмекеров фаворит Канада, но я думаю, это игра будет ровная, и в ней нет фаворита. Ничья и овертайм вполне возможны, не ожидаю, что будет разгром какой-то из команд. Поставлю на победу России в матче, но, может быть, россияне и выиграют в основное время, они очень хорошо проводят тяжёлые игры, а полуфинал лёгким не будет. За океаном ждут финал Канада — США, но я в этом совсем не уверен», — добавил Вуйтек.



А на кого вы ставите в предстоящем полуфинале? Есть ли шансы у России? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

Канада — Россия. Прогноз: не спешите хоронить команду Игоря Ларионова на МЧМ-2021! Букмекеры совсем не верят в успех сборной России. Ну и зря.