«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз: клуб из Чемпионшипа не испугается Жозе Моуринью

«Брентфорд» не проигрывает чуть больше двух месяцев и исправно забивает.

5 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «пчёл» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 5 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч полуфинала Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Брентфорд» (05.01.2020)

2021 год уже наступил, большинство топовых европейских чемпионатов возвращаются после запланированных пауз. В Англии же по традиции играют и в новогодние праздники. Теперь английская Премьер-лига возьмёт небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке лиги Англии добрались до полуфинала, который пройдет в два дня. 5 января лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на домашней арене сразится с соседом из Лондона «Брентфордом». Представитель Чемпионшипа преодолел серьёзный путь, начав с первого раунда. Начало встречи — в 22:45 мск.



Команда Жозе Моуринью, несомненно, является фаворитом поединка. Во-первых, играть предстоит на своём поле, а, во-вторых, разница в классе говорит за себя. Гости ещё ни разу не принимали участия в розыгрыше АПЛ (хотя в прошлом сезоне подобрались близко), а последний раз в элите выступали аж в середине прошлого века.



При этом «шпоры» ещё и форму набрали неплохую. В трёх прошлых играх успели выбить из четвертьфинала Кубка лиги другого представителя Чемпионшипа «Сток Сити» (3:1), а также набрали четыре из шести возможных очков в чемпионате Англии. Ничья пришлась на «Вулверхэмптон» (1:1), а победа – на «Лидс» (3:0).

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Стоит отметить, что «волки» могли даже проиграть, а «павлины» создали не сильно меньше моментов, но реализация подвела. Теперь «Тоттенхэм» вернулся в четвёрку лидеров АПЛ, хотя положение довольно шаткое. До «Ливерпуля» не хватает четырёх пунктов, а преследователи дышат в спину.



Однако добыть лёгкую победу на этот раз подопечным Жозе Моуринью вряд ли удастся. «Брентфорд» в последнее время выглядит очень здорово, причём не только в Чемпионшипе. Последнее поражение команды датируется концом октября, то есть случилось более двух месяцев назад. Впечатляет.



После 22 сыгранных матчей в Чемпионшипе «пчёлы» идут на четвёртой строчке и имеют все шансы улучшить положение. Отставание от лидирующего «Норвича» составляет шесть пунктов, но «канарейки» сыграли на игру больше. При этом лондонцы ещё и забили практически больше всех в первенстве.

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А в Кубке лиги страны команда Томаса Франка добралась до полуфинала, хотя на пути попались сразу четыре представителя АПЛ – «Саутгемптон», «Вест Бромвич», «Фулхэм» и «Ньюкасл». Солидная коллекция скальпов. Любопытно, что за пять игр в турнире забила целых девять мячей, а пропустила только три.



На наш взгляд, разок расстроить «Тоттенхэм» «Брентфорду» тоже по силам. Дело в том, что последний свой матч представитель Чемпионшипа проводил ещё в прошлом году, времени на восстановление имелось предостаточно.

«Шпоры» же находятся в плотнейшем графике, да ещё и с обороной в последнее время не все так хорошо. На таком фоне голы в обе стороны за коэффициент 1.83 выглядят интересно.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Брентфорд» 5 января 2021 года

«Тоттенхэм» справедливо считается фаворитом предстоящего поединка. Разница в классе говорит сама за себя, да и играть предстоит дома. Однако «Брентфорд» вполне может доставить проблем команде Жозе Моуринью. «Пчелы» уже два месяца не проигрывают и получили на несколько дней отдыха больше, что невероятно важно при плотном графике.



Ставка: обе забьют за 1.83.