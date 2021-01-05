«Аталанта» — «Парма». Прогноз: Миранчук снова окажется на лавке, Сапате это не помешает

После возвращения в элиту «Парма» встречалась с «Аталантой» четырежды, но очков не набрала.

6 января состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Парма» 6 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Парма» (5.01.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. В итальянской Серии А отдыхали полторы недели, пришёл черёд 16-го тура.

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Всего 10 матчей снова упакованы в один день — среда, 6 января. Сразу семь стартуют в 17:00 мск. В Бергамо «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» сразится с «Пармой». Имя фаворита вопросов не вызывает, поскольку соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.



«Аталанта» разобралась с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, после чего потихоньку стала выправлять положение на внутренней арене. Правда, слабый отрезок во второй половине осени даёт о себе знать. И всё же прогресс очевиден — три победы и две ничьи в пяти предыдущих турах.



Хотя календарь оказался непростым. Очки теряли только на выезде — с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (2:2). На своём поле оформили три разгрома подряд. Досталось «Фиорентине» (3:0), «Роме» (4:1) и «Сассуоло» (5:1). Результативность прекрасная даже без Алехандро Гомеса, который после конфликта с главным тренером перестал появляться на поле.

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С «Сассуоло» в воскресенье разобрались даже слишком легко. Ключевым стал гол в раздевалку, который довёл преимущество до двух мячей. В итоге к исходу часа игры стало 4:0. Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте, когда всё было абсолютно ясно. Пока его роль остаётся скромной.



«Парма» в прошлом сезоне была крепким середняком Серии А, а теперь никак не может обрести себя. В 12 предыдущих турах выиграла лишь однажды. И сейчас идёт на серии из трёх поражений — 0:4 от «Ювентуса», 1:2 от скромнейшего «Кротоне». Новогодняя пауза изменений не принесла — на своём поле разгромно уступили проблемному «Торино» (0:3).



Неудивительно, что букмекеры отдают «богине» внушительное преимущество. «Крестоносцы» сползли на 16-е место в чемпионате Италии, причём даже от предпоследней строчки их отделяет всего один балл. С результативностью жуткие проблемы — всего 13 голов, абсолютно худший показатель в турнире.

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С очными встречами тоже так себе. После возвращения в элиту «Парма» четыре раза пересекалась с «Аталантой». Очков не набрала, лишь однажды пропустив меньше трёх мячей (1:2, 0:5, 0:3, 1:3). Потому логичнее отталкиваться от хозяев, вопросов к линии букмекеров нет.

Мы бы выбирали между Ф1 (-1.5) за 1.83 и П1 всухую за 2.43. На данный момент разница в качестве футбола слишком велика для того, чтобы надеяться на сенсацию. Вполне возможно, что хозяевам даже удастся не пропустить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Парма» 6 января 2021 года

«Аталанта» потихоньку набирает ход, а на своём поле и вовсе выглядит страшно. Три разгромные победы кряду над далеко не самыми слабыми оппонентами. «Парму» продолжает штормить — один выигрыш в 12 предыдущих турах, серия из трёх поражений, одно очко отрыва от 19-го места. Забивают «крестоносцы» меньше всех в Серии А, так что рискнём проверить П1 всухую за 2.43.



Ставка: победа «Аталанты» всухую за 2.43.