«Атлетик» — «Барселона». Прогноз: Месси, Дембеле и Гризманн забудут о голах в Бильбао

Сине-гранатовые не забивали в Бильбао аж с 2017 года. С тех пор — одно очко в трёх матчах.

6 января состоится перенесённый матч 2-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Примеры «Атлетик» — «Барселона» 6 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона» 6 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.79.

Анализ и прогноз матча 2-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона» (6.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг взяли небольшую паузу.

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Испанская Примера провела два тура после новогодний каникул, теперь пришло время перенесённых матчей с участием команд, которые в минувшем сезоне дошли до поздних стадий еврокубков и получили от лиги дополнительный отдых. 6 января Бильбао «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Барселоной», начало — в 23:00 мск.



Для соперников сезон пока складывается так себе. Баски застряли в середине турнирной таблицы из-за чудовищной нестабильности. Первенство вплотную подобралось к экватору, а они до сих пор ни разу не выиграли хотя бы две встречи подряд. Понятно, что до зоны еврокубков с такими результатами не добраться.



Собственно, в шести последних турах наблюдается максимальный баланс — две победы, две ничьи, два поражения. Уступали только серьёзным командам — 1:3 от «Реала», 0:1 от «Реала Сосьедад». Оба раза имели шансы зацепиться, не повезло. В Мадриде не забили выход «1 в 1» в концовке и получили третий гол в ответной атаке, с басками много владели мячом, но моментов практически не создали.

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Выездные ничьи с «Валенсией» (2:2) и «Вильярреалом» (1:1) — тоже вполне нормально. А обыграли аутсайдеров — «Уэску» (2:0) и «Эльче» (1:0). Теперь располагаются на девятом месте, имея в активе 21 очко. До зоны еврокубков аж шесть пунктов, а ведь почти у всех грандов есть по одной-две игры в запасе.



«Барселона» вкатилась в 2021 год со скрипом. Разошлась миром с «Эйбаром» на своём поле (1:1). И в воскресенье с горем пополам дожала в гостях «Уэску» (1:0). Лионель Месси вернулся в строй и отдал голевую передачу. Преимущество имели солидное, особенно удался первый тайм. После перерыва выглядели хуже, хотя игру через контроль мяча засушили.



Каталонцы всё ещё находятся за пределами зоны Лиги чемпионов — 28 очков, пятое место в таблице. Лидирующий в Ла Лиге «Атлетико» оторвался аж 10 пунктов, да ещё и при игре в запасе. Положение сложное, для сохранения реальных шансов на титул нужно обходиться без осечек.

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Беда в том, что баски традиционно опасны в родных стенах. А «Барселона» в семи выездных матчах Примеры набрала только 10 очков при девяти забитых мячах. В Бильбао вообще не выигрывала с 2017 года. Хуже того — даже не забивала! 0:0, 0:1 и 0:1. Так что лезть в форы тут точно не стоит.



Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 2.04 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.79. Голы даются обеим командам с видимым трудом, да и стабильности не хватает. При таких исходных данных результативность вряд ли окажется высокой.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Барселона» 6 января 2021 года

Соперники проводят сезон ниже ожиданий — нестабильные выступления, низкая результативность. «Атлетик» застрял в середине таблицы, «Барселона» находится за пределами зоны Лиги чемпионов. При этом в Бильбао каталонцы не забивали с 2017 года. Напрашивается общий низ. С созиданием у команд проблемы, пара мячей кажется потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.