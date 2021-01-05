«Трактор» — «Спартак». Прогноз: челябинцы продолжат кошмарную серию Олега Знарка в КХЛ

У красно-белых три поражения подряд в основное время с общим счётом 5:15.

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Спартак». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех «Спартак» идёт за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Спартак» 6 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Спартак» 6 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Спартак» Москва (6.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 6 января запланированы всего три матча. В 15:00 мск в Челябинске «Трактор» начнёт выяснять отношения со «Спартаком». Сезон складывается для соперников абсолютно по-разному. Хозяева выступают даже лучше ожиданий, а вот гости никак не могут закрепиться в зоне плей-офф.

Подопечные Анвара Гатиятулина закрыли 2020 год двумя поражениями. 3:4 от «Куньлуня» и 3:5 от «Авангарда». Оба раза были близки к набору очков, но усталость сказалась. Выездная серия выдалась непростой, да ещё и выходить на лёд приходилось через день. Понятно, что свежести не хватало.

Зато пауза оказалась внушительной. Почти все клубы успели отметиться после Нового года, а «мишки» всё это время отдыхали и копили силы. Соответственно никаких проблем с физической готовностью и уровнем энергии быть не должно. А для «Трактора» движение имеет огромное значение.

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Ситуация в турнирной таблице остаётся приятной. 50 баллов в 41 матче, пятое место в Восточной конференции. «Металлург» и «Салават Юлаев» совсем рядом, хотя и оживший «Автомобилист» дышит в спину. В общем, битва за преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина будет горячей.

А вот «Спартак» захандрил. На фоне кадровых потерь потерпел три поражения подряд. Каждое из них получилось необычайно чувствительным. 0:6 в дерби с московским «Динамо» — полноценная пощёчина. Спустя сутки в родных стенах получили 2:5 от рижского «Динамо», а это худший клуб КХЛ.

И уже после паузы в очередной раз проиграли в Магнитогорске, хотя имели всё необходимое для набора очков. Вели 2:0 и 3:1, но всё же недотерпели. Пара индивидуальных ошибок позволили «Металлургу» сравнять счёт, за 40 секунд до сирены Николай Прохоркин забросил четвёртую шайбу. Времени отыграться не осталось (3:4).

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Красно-белые застряли на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками. До «Северстали», «Йокерита» и минского «Динамо» рукой подать, хотя у финнов куча игр в запасе из-за ухода на карантин. А сзади наседает «Витязь». Плотность сумасшедшая, каждый балл на счету.

Конечно, шансы «Трактора» выглядят серьёзнее. Свой лёд, свежесть, эмоциональное состояние. У «Спартака» порядок с бойцовскими качествами, но для дисциплинированных и обученных челябинцев этого вряд ли хватит. А перебегать отдохнувших «мишек» практически нереально.

Единственная очная встреча сезона состоялась в середине сентября, тогда уральцы в гостях выиграли со счётом 2:1, а Иван Федотов много выручал. Ждём довольно сдержанного хоккея: подопечные Олега Знарка достаточно напропускали, после такого нужно увеличить акцент на оборону. А «Трактор» в принципе не любит раскрываться.

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Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07 и ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.82. Основной шанс москвичей — надёжно сыграть сзади. Отдохнувшие «мишки» много не пропустят. Ждём чего-то в дух 2:1 или 3:1.

«Трактор» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 января 2021 года

«Трактор» после новогодней паузы ещё не выходил на лёд. То есть будет отдохнувшим и свежим. «Спартак» тем временем потерпел три поражения кряду с общим счётом 5:15. В защите бардак, в равных составах на фоне кадровых потерь мало что получается. Единственный шанс красно-белых — грамотно отыграть в обороне. Конёк «мишки» не проиграют, а значит, много не пропустят.

Ставка: ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.82.