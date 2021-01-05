Финляндия — Россия. Прогноз: Ларионов и Аскаров заглушат боль после жутких 0:5 от Канады

Россияне отдали полуфинал в одну калитку, а вот финны до последнего сражались с США.

6 января состоится матч за третье место молодёжного чемпионата мира Финляндия — Россия. Начало встречи — в 1:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех Финляндии идёт за 2.52, на ничью дают 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Финляндия — Россия 6 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Финляндия — Россия 6 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.78, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Финляндия — Россия (06.01.2021)

Триумфа на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне не случилось. Сборная России потерпела два поражения в шести матчах, оба — всухую. Два раза без голов на одном турнире наши прежде никогда не оставались. И теперь разыграют бронзовые медали с Финляндией. Начало — в 1:30 мск.

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Полуфинал с Канадой был крайне ожидаем, но прошёл в одни ворота. Не получилось ровным счётом ничего. Вроде бы факт агрессивного дебюта действующего чемпиона вопросов не вызывал, однако к стартовому натиску оказались абсолютно не готовы. На первой же минуте Алекса Ньюхука забыли на “пятаке”.

Оправиться от такого удара так и не смогли. К середине первого периода получили вторую шайбу, затем североамериканцы использовали первое же удаление. Василий Подколзин получил “2+2”, кистевой бросок Коула Перфетти оказался результативным. 16:7 по броскам в стартовые 20 минут — добавить к этому нечего.

Ярослав Аскаров действительно не выручал, да и вообще второй МЧМ кряду провёл бледно. В то же время сваливать всю вину на вратаря просто неправильно — внятной помощи от полевых хоккеистов в нужный момент он не дождался. В атаке тоже категорически не клеилось, справиться с прессингом не смогли.

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Из зоны выбирались с большим скрипом, хотя пара неплохих выходов в духе “3 на 3” всё же имелась. Вот только даже до броска их не доводили. Словом, моменты пошли только ближе к концу второго периода, когда соперник ослабил хватку. Преимущество было комфортным, да и поддерживать такую интенсивность без пауз все 60 минут практически нереально.

В сухом остатке — единственный гол на 38-й минуте, который отменили из-за офсайда. Абсолютно справедливо — Чистяков действительно рано забрался в зону атаки, причём с запасом. По такой игре могли бы выручить спецбригады, но зарабатывать удаления снова не выходило. Всего один раз играли в большинстве.

Исход оставшегося матча на восприятие выступления на МЧМ-2021 если и повлияет, то несильно. Впрочем, теперь уже вариантов не осталось. Хотя бы ответить за сокрушительное поражение, хотя бы сохранить лицо, хотя бы зацепить медали. Из позитивных факторов — лишние 4,5 часа на восстановление.

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Россияне провели свой полуфинал раньше, а ведь график крайне плотный — играть придётся два дня подряд. Между тем, второй полуфинал завершился в районе 8:00 мск, а снова выходить на лёд придётся в 01:30. То есть времени на отдых у сборной Финляндии фактически не было.

Игры за третье место — довольно сомнительное явление. Мотивация уже не та, найти в себе силы на утешительную игру тяжелее. Финны оставили накануне много энергии. Собственно, полтора периода они действовали заметно лучше американцев. Не жались к воротам, а играли с позиции силы.

Ловко преодолевали среднюю зону, создавали остроту, лезли на “пятак”. Провал наступил перед вторым перерывом: ведущая пара защитников зевнула рывок за спину, тут же последовал двойной малый штраф и гол в меньшинстве. В третьем периоде героически отыгрались, однако за 76 секунд до сирены снова пропустили. Спастись не смогли (3:4).

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Сил и эмоций в полуфинале суоми отдали неимоверное количество, так что с точки зрения свежести у россиян должно быть преимущество. Рискнём поставить на подопечных Игоря Ларионова. П2 в основное время идёт за 2.40, а с учётом овертайма — за 1.90. Тут уж дело вкуса.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Финляндия — Россия 6 января 2021 года

Матчи за третье место по умолчанию трудны для прогнозов, слишком многое решают мотивация и свежесть. Времени на восстановление у сборной России имелось заметно больше. Кроме того, суоми отдали огромное количество сил и эмоций в полуфинале с США, совсем немного не дотерпев до овертайма. На наш взгляд, россияне выстрадают бронзу.

Ставка: итоговая победа России за 1.90.