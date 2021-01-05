Канада — США. Прогноз: уставшие американцы повторят судьбу сборной России в финале МЧМ

Состав у Канады сильнее, полуфинал дался легче, да ещё и на восстановление были лишние 4,5 часа.

6 января состоится финальный матч молодёжного чемпионата мира Канада — США. Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех США идёт за 3.90, на ничью дают 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч финала МЧМ-2021 Канада — США 6 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Канада — США 6 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.65, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.24. Гол на первой минуте идёт за 11.00, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ финального матча молодёжного чемпионата мира Канада — США (06.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Эдмонтоне вышел на финишную прямую. С полуфиналами разобрались, осталось два матча. Третье место разыграют сборные России и Финляндии, а в битве за золотые медали сойдутся североамериканцы. Действующий чемпион Канада против США.

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Предыдущий раунд сложился для соперников по разному. “Кленовые листья” на удивление легко разобрались с россиянами. Открыли счёт уже на первой минуте, к середине первого периода вели в две шайбы, к 16-й минуте — в три, а к 25-й — в четыре. Оставшееся время превратилось в формальность.

Строго говоря, моменты у подопечных Игоря Ларионова стали возникать только ближе к концу второго периода, когда хозяева добились внушительного преимущества и ослабили хватку. До этого канадцы не позволяли ровным счётом ничего. Высокий прессинг давал плоды, выход из зоны стал колоссальной проблемой, атаки сходу практически не возникали.

Пятый гол состоялся уже в пустые ворота и ничего не изменил. Пока сборная Канады не встречала на своём пути внятного сопротивления. Проблемы доставили только скромнейшие словаки, которые сохранили интригу до последней минуты (1:3). Впрочем, там фаворит явно действовал в режиме экономии энергии.

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Дальше подопечные Андре Туриньи напоминали асфальтоукладчик. Финнов размазали со счётом 4:1. Спокойно могли забить в два раза больше, достаточно вспомнить разницу бросков в первом периоде (17:1). Вратарь выручал, но созидание у суоми практически отсутствовало. Плей-офф начали с разгрома Чехии (3:0).

Там соперник точно наиграл на один-два гола и имел внушительное количество моментов. Но есть нюанс — Канада повела с разницей в две шайбы уже к 12-й минуте, после чего сбавила обороты. Девон Леви в нужный момент подтащил. Да и с Россией голкипер, к слову, пару раз выручил.

Американцам будет тяжело. Состав у них крепкий и глубокий, но только не на фоне “кленовых листьев”. А главное — слишком много сил ушло накануне. Похоже, финнов рассчитывали пройти на одной ноге, в результате чего едва не отправились сражаться за третье место. Упустили пару моментов в дебюте, а дальше в течение полутора периодов суоми смотрелись куда интереснее.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук выстрелит в Уфе, Хартикайнен ответит В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов.

Американцы забросили две шайбы за 67 секунд в концовке второго периода и могли забивать ещё. Финны выстояли, пришли в себя за время паузы и вернулись в дело. До овертайма не хватило 76 секунд — кистевой бросок Артура Калиева оказался фатальным. Трудовые 4:3, отнявшие кучу эмоций.

И ещё один момент — сборная Канады свой полуфинал завершила на 4,5 часа раньше. Вроде бы не так много, но только если играть не приходится два дня подряд. Звёздно-полосатые закончили в районе 8:00 мск, а уже менее чем через 20 часов придётся снова выходить на лёд. Это, конечно, непросто.

Выдерживать высокий темп и сумасшедшую интенсивность хозяев МЧМ-2021 — по умолчанию задача повышенной трудности. Делать это на фоне усталости — тем более. Так что шансы канадцев в самом деле смотрятся выше. Не будем мудрить, возьмём победу Канады за 1.68.

Прогноз и ставки на финальный матч МЧМ-2021 Канада — США 6 января 2021 года

Состав у Канады мощнее и глубже, а по МЧМ-2021 хозяева продвигаются практически без сопротивления. Три разгромные победы подряд над крепкими соперниками — Финляндией, Чехией и Россией. Американцы накануне долго возились с суоми, забросив решающую шайбу за 76 секунд до сирены. Сил отдали больше, да ещё и на восстановление имели на 4,5 часа меньше. На таком фоне выдержать высокий темп “кленовых листьев” вряд ли удастся.

Ставка: победа Канады за 1.68.