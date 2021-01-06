«МЮ» — «Ман Сити», «Милан» — «Ювентус» и другие матчи. Что смотреть 6 января

С наступившим вас Новым годом! И спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 6 января.
На что ставить в футболе 6 января
Главный матч дня – полуфинальная встреча Кубка английской лиги, в которой встретятся клубы из Манчестера. «Юнайтед» против «Сити» — шикарное дерби! Встреча начнётся в 22:45 мск.
Очередной тур в Серии А. И суперматч на «Сан-Сиро»: «Милан» примет «Ювентус». «Россонери» ещё не проигрывали в этом чемпионате и опережают команду Андреа Пирло на 10 очков, правда, у «Юве» на один матч меньше. Если «Милан» победит, команде из Турина впору сдавать чемпионские полномочия. Кроме того, надеемся на то, что Алексей Миранчук получит игровое время во встрече «Аталанты» с «Пармой».
В Испании свой матч проведёт «Барселона», соперник – «Атлетик», эти матчи всегда сложные для каталонцев. Очередной тур и во Франции Лиге 1. «ПСЖ» с Маурисио Почеттино сыграет на выезде против «Сент-Этьена».
На что ставить в хоккее 6 января
В КХЛ три матча. Утром по московскому времени «Амур» примет «Барыс», затем сыграют «Трактор» со «Спартаком», а «Ак Барс» встретится с московским «Динамо».
Очередные матчи пройдут в ВХЛ, чемпионатах Швеции и Германии.
На что ещё ставить 6 января
НБА в ночь на четверг порадует поклонников сразу 11 матчами. Выделяем игру «Бостон» — «Майами» и противостояние «Голден Стэйт» против «Клипперс», ждём очередной рекорд от Стэфена Карри. В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Уникс» примет польскую «Зелёна-Гуру».
Два матча в мужской волейбольной Суперлиге. «Югра-Самотлор» постарается на своей площадке преподнести очередную сенсацию, обыграв московское «Динамо», а в Новосибирске «Локомотив» и «Кузбасс» будут выяснять, кто сильнее на территории Сибири.
Начинается теннисный сезон. Пройдут матчи квалификаций первых турниров года – в турецкой Анталье и американском Делрей-Бич. А женщины играют предварительные матчи в Дубае.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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