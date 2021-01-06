Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.59, успех «Локомотива» идёт за 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 7 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — СКА 7 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — СКА Санкт-Петербурге (7.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступавшие на МЧМ-2021 в Канаде.

«Ак Барс» — «Динамо» М. Прогноз: девятая победа подряд для Квартальнова, Зарипова и Доуса Казанцы одержали в шести предыдущих очных встречах пять побед в основное время.

На четверг, 7 января, запланированы сразу пять матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» сразится со СКА. Это центральная игра дня, ведь нас ждёт битва второй и третьей команд Западной конференции. Правда, есть нюанс. Назвать их прямыми конкурентами довольно трудно.

Хотя разница в турнирной таблице составляет всего два очка, к тому же у «железнодорожников» имеются две игры в запасе. Дело тут в регламенте КХЛ, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2 конференции. То есть даже в случае победы хозяева останутся на третьей позиции.

«Локомотив» пытается навязать борьбу за лидерство в дивизионе ЦСКА, который в последнее время стал часто допускать осечки. В принципе, отставание составляет всего шесть пунктов, так что шансы сохраняются. Подопечные Андрея Скабелки использовали новогоднюю паузу по назначению — перезагрузились и вернулись на победный путь.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: на этот раз Сульшер и Гвардиола не дадут зрителям уснуть У «Сити» нет основного голкипера и ряда защитников, но «Юнайтед» в последнее время частенько пропускает.

Ведь 2020 год они закрыли двумя гостевыми поражениями — 3:4 ОТ с «Йокеритом» и 5:6 с «Торпедо». А январь начали с побед в основное время. Сперва разгромили «Витязь» — счёт впечатляет (7:1), но вводит в заблуждение. До 52-й минуты преимущество хозяев оставалось минимальным, после третьей шайбы клуб из Подольска рассыпался и получил «5+20».

А накануне дотерпели с «Сибирью» (3:2). Тоже получилось на тоненького. Начали здорово — две шайбы за шесть минут, 3:1 к середине второго периода. А вот заключительные 20 минут провели крайне пассивно, нанеся за это время всего шесть бросков. Новосибирцы, впрочем, тоже не блистали, но дотянуть до овертайма вполне могли.

У СКА в последнее время наметился спад — три поражения в четырёх поединках, все близкие. Единственная победа добыта над «Сочи» (4:1), да и та со скрипом. Уступили московскому «Динамо» (1:2 ОТ), «Йокериту» (1:2) и минскому «Динамо» (3:4 ОТ). В Беларуси трижды вели в счёте и могли снимать вопросы. Не хватало реализации.

«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду пора вернуться в борьбу за скудетто Туринцы отстают от «Милана» на 10 очков, зато у лидера Серии А не будет Ибрагимовича.

А под конец основного времени удалился Андрей Кузьменко. «Зубры» забросили четвёртую шайбу уже в овертайме, утянув второе очко. Подопечные Валерия Брагина упустили отличную возможность приблизиться к ЦСКА. На данный момент отстают на четыре очка при двух лишних играх.

В прошлом сезоне санкт-петербуржцы проиграли ярославцам обе личные встречи, зато в нынешнем регулярном чемпионате забрали единственную дуэль довольно уверенно. 4:2 на своём льду, по ходу матча вели с разницей в три шайбы. Сейчас состояние обеих команд вызывает кое-какие вопросы, потому линия букмекеров выглядит логично.

Они не видят фаворита, выставляя практически равные котировки в обе стороны. Можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 4.30. Альтернатива — тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.69. Цена ошибки велика, а команды хорошо знают друг друга. Дебют наверняка получится аккуратным.

«Локомотив» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2021 года

Обе команды сейчас находятся не в лучшем состоянии. У СКА три поражения в четырёх матчах при нестабильной обороне. «Локомотив» закрыл неудачный отрезок двумя победами, но по уровню исполнителей, конечно, немного уступает. Соперники прекрасно знают друг друга, по общему уровню сейчас сопоставимы. А на ничью дают заметно больше четвёрки. Рискнём.

Ставка: ничья за 4.30.