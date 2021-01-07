«Локомотив» — СКА, «Баскония» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 7 января

С наступившим вас Новым годом! И спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 7 января.
На что ставить в футболе 7 января
В православное Рождество футбол берёт паузу, матчей топ-чемпионатов и национальных Кубков нет. Остаётся либо играть на смолл-маркетах, либо же обратить внимание на киберфутбол, его всегда в достатке.
На что ставить в хоккее 7 января
В КХЛ сегодня 5 матчей. «Авангард» принимает «Северсталь», «Куньлунь» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — со СКА, а «Торпедо» — с «Металлургом». Игровой день завершится в Риге динамовским дерби – местный клуб сыграет против бело-голубой команды из Минска.
Очередные матчи пройдут в ВХЛ, МХЛ, чемпионатах Чехии и Швеции.
На что ещё ставить 7 января
В НБА в ночь на пятницу 5 матчей. «Бруклин» — «Филадельфия», «Лейкерс» — «Сан-Антонио», «Мемфис» — «Кливленд», «Денвер» — «Даллас» и «Портленд» — «Миннесота». Выбирайте на свой вкус.
Выходит с каникул Евролига, сегодня два матча с участием российских клубов. «Зенит» гостит у «Панатинаикоса», и это будет сложно. Греки поменяли тренера, обычно за этим событием следует встряска команды. ЦСКА же едет в гости к «Басконии» и постарается продлить свою победную серию.
Начинается теннисный сезон. Пройдут матчи первых турниров года – в Анталье (Турция) и Делрей-Бич (США). А женщины играют в Дубае.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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