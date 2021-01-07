В Рождество отдыхаем от футбола. Обратите внимание на баскетбол, Евролига в самом разгаре.

«Локомотив» — СКА, «Баскония» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 7 января

С наступившим вас Новым годом! И спорт уже выходит с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 7 января.

На что ставить в футболе 7 января

В православное Рождество футбол берёт паузу, матчей топ-чемпионатов и национальных Кубков нет. Остаётся либо играть на смолл-маркетах, либо же обратить внимание на киберфутбол, его всегда в достатке.

На что ставить в хоккее 7 января

В КХЛ сегодня 5 матчей. «Авангард» принимает «Северсталь», «Куньлунь» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» — со СКА, а «Торпедо» — с «Металлургом». Игровой день завершится в Риге динамовским дерби – местный клуб сыграет против бело-голубой команды из Минска.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Очередные матчи пройдут в ВХЛ, МХЛ, чемпионатах Чехии и Швеции.

На что ещё ставить 7 января

В НБА в ночь на пятницу 5 матчей. «Бруклин» — «Филадельфия», «Лейкерс» — «Сан-Антонио», «Мемфис» — «Кливленд», «Денвер» — «Даллас» и «Портленд» — «Миннесота». Выбирайте на свой вкус.

Выходит с каникул Евролига, сегодня два матча с участием российских клубов. «Зенит» гостит у «Панатинаикоса», и это будет сложно. Греки поменяли тренера, обычно за этим событием следует встряска команды. ЦСКА же едет в гости к «Басконии» и постарается продлить свою победную серию.

Начинается теннисный сезон. Пройдут матчи первых турниров года – в Анталье (Турция) и Делрей-Бич (США). А женщины играют в Дубае.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!