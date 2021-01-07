Уральцы набрали ход после кошмарного отрезка, но «Барыс» упрётся после провала в Хабаровске.

«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз: Дацюку и Коваржу не хватит сил после победы над ЦСКА

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Барыс». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех «Барыса» идёт за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 8 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Барыс» Нур-Султан (8.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд полностью понятны, вот-вот на лёд выйдут хоккеисты, вернувшиеся после МЧМ-2021 в Канаде.

«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Плотников и Голдобин обойдут «Салават Юлаев» в таблице В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более шести голов.

На пятницу, 8 января, запланированы сразу пять матчей. Самый ранний стартует в 14:30 мск в Екатеринбурге. «Автомобилист» на стадионе «Уралец» сразится с «Барысом». Вывеска классная, ведь это битва прямых конкурентов. Команды находятся совсем рядом в турнирной таблице Восточной конференции.

Подопечные Билла Питерса преодолели жуткую серию из 10 поражений и понемногу выправили положение. У них девять очков из десяти возможных в пяти последних поединках, хотя календарь лёгким не был. Разобрались с «Салаватом Юлаевым» (3:2), воспрявшим «Нефтехимиком» (3:0) и «Амуром» (3:0).

Уже после новогодней паузы случилась неудача в Уфе со всё тем же «Салаватом», но за пределами основного времени. Не реализовали лишнего в первом периоде, в оставшееся время смотрелись хуже, однако Якуб Коварж не подвёл. Пропустил только в овертайме (0:1 ОТ).

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: Алексей Ковалёв убьёт шансы «снеговиков» на плей-офф КХЛ Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

И во вторник выиграли у ЦСКА в Москве (2:1 Б), что по умолчанию редко кому удаётся. Главными действующими лицами стали Павел Дацюк и Якуб Коварж. Чех совершил 30 сейвов с 31 броска, выручал он в самом деле часто. «Армейцы» перебросали оппонента почти в два раза (31:18).

А опытнейший нападающий отличился в дебюте и оказался единственным, кто реализовал попытку в серии буллитов. Теперь уральцы располагаются на пятом месте Восточной конференции, имея в активе 51 очко. До «Металлурга» два балла при игре в запасе, до «СЮ» — три балла при трёх играх в запасе.

Словом, ситуация гораздо приятнее той, что была пару недель назад. Шансы на преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина ощутимые. «Барысу», напротив, сейчас нелегко. Результаты крепкие. Победная серия завершена, но два выигрыша из четырёх — это вполне нормально.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Дело в другом. Подопечные Юрия Михайлиса провели две выездные игры кряду в Хабаровске, а это чревато акклиматизацией. Предстоит выйти на лёд в третий раз за пять суток, показать лучший хоккей на фоне перелёта и смены часовых поясов будет сложно. Так что «Автомобилист» получает фору.

В то же время котировки букмекеров выглядят сомнительно. Да, «барсы» проиграли второй поединок в Хабаровске со счётом 1:5, но там тренерский штаб явно не угадал с вратарём, спецбригады провалились, Даррен Диц привёл два гола, а Марек Лангхамер крутился как белка в колесе. То есть совпало практически всё.

Уровень состава у клуба из Казахстана крепкий, выезды в Екатеринбург он проводит великолепно. В 12 последних случаях остался без очков лишь однажды, да и там всё решилось на тоненького (2:3). Потому перекос в линии видится чрезмерным. Сыграем от аутсайдера. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.78 и ИТБ 2 гола «Барыса» за 2.18. Хозяева оставили много сил и эмоций в Москве.

«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 января 2021 года

«Автомобилист» выбрался из ямы и набрал ход, а «Барыс» проведёт третий выездной матч за пять суток. При этом два предыдущих состоялись в Хабаровске, а это внушительный перелёт и смена часовых поясов. И всё же перекос в линии слишком велик. Уральцы отдали много сил в битве с ЦСКА, а клуб из Казахстана должен разозлиться после 1:5 с «тиграми». К тому же выезды в Екатеринбург ему удаются прекрасно. В 11 из 12 последних случаев набирал очки.

Ставка: победа «Барыса» с форой (+1) за 1.78.