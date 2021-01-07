«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Квартальнов и Гатиятулин подарят хоккей уровня плей-офф

«Ак Барс» в последнее время отказывается пропускать, а «Трактор» получил 15 шайб за три предыдущих матча.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.67, успех «Трактора» идёт за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 8 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Трактор — «Трактор» Челябинск (8.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд полностью понятны, вот-вот на лёд выйдут хоккеисты, вернувшиеся после МЧМ-2021 в Канаде.

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На пятницу, 8 января, запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 17:00 мск. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет выяснять отношения с «Трактором». Это центральная игра дня, ведь лидер сводной таблицы КХЛ сразится с претендентом на топ-3 Восточной конференции.

Подопечные Дмитрия Квартальнова продолжают сметать всё на своём пути. В 22 предыдущих поединках одержано 19 побед, показатель сумасшедший. Дважды проиграли «Авангарду», ещё в одном случае уступили как раз «Трактору». Всё остальное выиграли, причём в 60 минут не уложились лишь однажды. 3:2 Б в Магнитогорске.

Предыдущая потеря очков датирована 1 декабря. С тех пор аж девять побед. Строго в основное время. Больше двух шайб на упомянутом отрезке не пропускали, а в семи случаев ограничивали оппонентов одним-двумя голами. Хотя среди прочего сразились с «Автомобилистом», всё тем же «Металлургом», «Йокеритом» (дважды) и московским «Динамо» (дважды).

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После новогодней паузы вышли на лёд всего один раз. В среду в родных стенах обыграли бело-голубых со счётом 2:1. Проспали первый период, дважды отыграли в меньшинстве. После перерыва даже пропустили, но тут же реализовали лишнего, а на 45-й минуте Зарипов и Галиев оформили вторую шайбу.

В оставшееся время казанцы спокойно сыграли по счёту. Москвичи владели территорией, однако без остроты. Двигались хозяева не столь здорово, но после долгого простоя это нормально. Не играли аж с 24 декабря, наверняка находились под хорошими нагрузками. Главное, что взяли верх.

Дорога к первому месту в конференции открыта. Ближайший преследователь отстаёт аж на восемь пунктов, при двухочковой системе фора внушительная. Остальные находятся как минимум в 12 баллах и уже вряд ли вмешаются в борьбу. Впереди визит «Трактора», который в последнее время сдал.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Челябинцы идут на серии из трёх поражений. 3:4 от «Куньлуня» и 3:5 от «Авангарда» до Нового года, 2:6 от «Спартака» — после него. Узнать подопечных Анвара Гатиятулина довольно трудно, прежде они так часто в обороне не ошибались. А тут аж 15 шайб за 180 минут. Вратари не спасают, спецбригады подводят, в равных составах тоже не идёт.

50 очков в 42 встречах — результат крепкий. Вот только плотность поразительная: между третьим и седьмым местом на Востоке всего четыре очка. А восьмым идёт «Барыс», у которого по-прежнему есть несколько игр в запасе из-за ухода на карантин. И по потерянным очкам он опережает «Салават», замыкающий топ-3.

В общем, при таких раскладах вполне можно упасть на восьмую позицию. Естественно, букмекеры отдают явное преимущество казанцам, да только обе очные встречи в сезоне забрали «мишки». 3:2 Б в октябре и 2:1 в ноябре. Потому лезть в форы слишком опасно, да и уверенности в П1 нет. За коэффициент 1.67 хочется что-то более надёжное.

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Напрашивается низ. «Ак Барс» в принципе практически перестал пропускать. А «Трактор» после провала в трёх матчах кряду должен провести разбор полётов. Раскрываться в логове у такого соперника челябинцы не рискнут, так что нас ждёт вязкий хоккей с насыщенной средней зоней и повышенной концентрацией.

Если обойдётся без большого количества удалений, результативность не должна оказаться высокой. На тотал меньше 5 шайбы дают отличный коэффициент 1.98. Больше того — даже ТМ 5.5 гола доступен за вполне играбельные 1.67.

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 января 2021 года

Два обученных коллектива, знающих толк в дисциплине и обороне. «Ак Барс» сейчас выглядит гораздо мощнее, но обе очные встречи в сезоне челябинцы забрали (3:2 Б и 2:1). Казанцы девять матчей кряду пропускают не больше двух шайб, а «Трактор» после недавних провалов наверняка сыграет попроще. Ждём вязкий хоккей в духе плей-офф, при котором пять голов видятся потолком.

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.98.