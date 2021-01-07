«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Салах не смогут отомстить Грилишу за 2:7

8 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/32 Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (08.01.2021)

2021 год уже наступил, большинство топовых европейских чемпионатов вернулись в строй после запланированных каникула. В Англии же по традиции играли и в новогодние праздники, причём в плотном графике. Теперь английская Премьер-лига взяла небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке Англии добрались до 1/32 финала. По новому регламенту переигровки отменены, всё решится в одноматчевом противостоянии. 8 января на стадионе «Вилла Парк» за выход в следующую стадию турнира сразятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Начало — в 22:45 мск.



Бирмингемцы пока выглядят впечатляюще, особенно на контрасте с минувшим сезона. Из Кубка лиги страны вылетели, но в текущем сезоне чемпионата Англии после 17-го тура находятся в десятке лучших. Более того, отставание от еврокубковой зоны составляет всего три пункта, и есть ещё две игры в запасе. Красота.



На рубеже 2020 и 2021 годов «львам» пришлось провести две выездные встречи с серьёзными соперниками. 28 декабря отобрали очки у «Челси» (1:1), а 1 января уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). Один набранный балл из шести возможных – маловато. Но смотрелись гости в обоих случаях как минимум не хуже, а манкунианцы забили победный мяч лишь с пенальти.

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«Ливерпуль» вступает в борьбу за Кубок Англии после поражения в 17-м туре АПЛ от «Саутгемптона». Действующий чемпион уступил на выезде с минимальным счётом. Причём гости имели кошмарное преимущество по ударам, но из 17 попыток в створ пришлась только одна. Разговоры о неназначенном пенальти имеют основания, хотя основная причина кроется в упавшем качестве футбола.



Говорить о кризисе неуместно, но небольшой спад команда Юргена Клоппа на фоне кадровых трудностей и усталости определённо испытывает. За семь последних матчей одержано всего две победы. Одна над «Тоттенхэмом» (2:1), а другая – над «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.



Однако успех перебивается потерей очков с аутсайдерами «Фулхэмом» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1), а также довольно скромным «Ньюкаслом» (0:0). При этом мерсисайдцы ещё и серьёзные проблемы с выездами имеют. За девять выездов в текущем сезоне АПЛ они победили всего два раза, пропустив 13 мячей.

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У «Астон Виллы» есть хорошие шансы, чтобы продолжить участие в Кубке Англии. В составе «Ливерпуля» по-прежнему очень много травмированных, особенно в оборонительной линии. А из-за плотного графика Клоппу придётся проводить значительную ротацию.



К тому же бирмингемцы сейчас выступают здорово. У них одна из лучших защит в АПЛ и нет проблем с забитыми мячами. Мы бы рискнули и проверили классический 1Х за коэффициент 1.83. Увеличить выигрыш можно с помощью комбинированной ставки «1Х + тотал больше 1.5 мяча». За неё букмекеры дают уверенные 2.21.



Есть все шансы увидеть на «Вилла Парк» более одного гола. За четыре предыдущих игры «Вилла» отличилась восемь раз, а оборона «Ливерпуля» без своих лидеров выглядит не так стабильно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 8 января 2021 года

У «Астон Виллы» есть все шансы выбить действующего чемпиона АПЛ из Кубка Англии. Дело в том, что бирмингемцы набрали очень приличный ход в текущем сезоне, а «Ливерпуль» находится на спаде. Да ещё и с составом у Клоппа по-прежнему проблемы. Впереди важная игра в АПЛ, на фоне плотного графика Кубок отходит на второй план. Ждём широкую ротацию у красных.



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.83.