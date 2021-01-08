«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Витсель и Санчо вылетят из чемпионской гонки

9 января состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д 9 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд 9 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Д (9.01.2021)

Многострадальный 2020 год ушёл в историю. В чемпионате Англии играть не прекращали, испанская Примера обошлась недельной паузой. Пришёл черёд остальных представителей топ-5 европейских лиг. Немецкая Бундеслига разгоняется после двухнедельного перерыва, добрались до 15-го тура.

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Программа продолжится в субботу, 9 января, сразу шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 20:30 мск в Лейпциге. «РБ Лейпциг» на стадионе «Центральштадион» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Естественно, это центральная игра тура. Соперники сейчас находятся в зоне Лиги чемпионов.



«Быки» не выдают сумасшедших серий, зато берут своё стабильностью. Всего одно поражение на внутренней арене. Разгромных побед тоже немного, лишь две. В большинстве случаев имеют преимущество и побеждают с разницей в один-два мяча. Результативность худшая в топ-5, даже скромный «Унион» забил больше.



Зато с обороной полнейший порядок. Пропущено лишь девять мячей, что по меркам верховой Бундеслиги почти преступление. Ближайший преследователь получил 14 пробоин, а у лидирующей «Баварии», например, их уже больше 20. Именно благодаря надёжности удаётся стабильно держаться в топ-3 и избегать неудачных отрезков.

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В первом поединке после новогодних каникул РБЛ на выезде разобрался со «Штутгартом» (1:0). Имели заметное преимущество и могли поберечь нервы, да только не реализовали пенальти в середине первого тайма. В итоге гола пришлось ждать до 67-й минуты. Справедливости ради, в оставшееся время швабы мало что придумали.



У «Лейпцига» достаточно кадровых потерь, что сказывается на атакующем потенциале. Но никак не мешает возглавлять группу преследователей. 31 очко в 14 турах, второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Баварии» 33, у «Байера» — 28. Дортмундцы как раз замыкают топ-4.



Правда, отставание уже солидное. Всего 25 баллов, то есть побороться за титул будет трудно. Смена тренера напрашивалась, однако быстрых результатов не принесла. Две победы и поражение в Бундеслиге, победа над аутсайдером второго дивизиона «Айнтрахтом» из Брауншвейга в Кубке Германии. Пока всё.

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После паузы на своём поле одолели «Вольфсбург» (2:0). Игра получилась скорее ничейной. В первом тайме «волки» смотрелись даже интереснее, но на 66-й минуте пропустили после углового. Второй гол получили в компенсированное время после контратаки, когда пошли всеми силами вперёд.



Потому шансы «РБ Лейпциг» действительно кажутся выше. Он стабильнее и надёжнее в обороне, плюс своё поле. Можно не мудрить и взять П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.79. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.69. РБЛ в принципе забивает немного, на фоне травм созидать будет ещё тяжелее.



Дортмундцы тоже не впечатлили в минувшем туре. Скорее всего, Эрлинг Холанд наберёт форму за прошедшие дни и немного добавит, но с обороной у «быков» дела обстоят хорошо. Потому сумасшедшей результативности тут не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д 9 января 2021 года

Дортмундцы нестабильны. В минувшем туре одолели «Вольфсбург», но выглядели бледно. «РБ Лейпциг» забивает не так много, зато пропустил всего девять мячей в 14 матчах Бундеслиги. Надёжность в обороне и своё поле — отличные козыри против неровной «Боруссии», которая никак не может выбраться из ямы.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с нулевой форой за 1.79.