«Гранада» — «Барселона». Прогноз: Месси обрёл себя. «Атлетико» и «Реалу» пора нервничать

Аргентинец оформил дубль в Бильбао, а теперь отправится мстить «Гранаде» за поражение в минувшем сезоне.

9 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона». Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона» 9 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона» 9 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.72.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона» (9.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Нойер сохранят первое место в Бундеслиге У «Боруссии» всего одна победа в пяти последних матчах, а у мюнхенцев все лидеры готовы выйти на поле.

Испанская Примера добралась до 18-го тура. Программа продолжится в субботу, 9 января, сразу четырьмя матчами. В 20:30 мск «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» начнёт выяснять отношения с «Барселоной». Гости получают шанс впервые в сезоне выиграть три раза подряд на внутренней арене.



После завершения группового этапа Лиги чемпионов дела у них пошли в гору. Качество футбола далеко не всегда оказывается высоким, зато результаты потихоньку улучшились. Предыдущее поражение состоялось пять недель назад, с тех пор добыто 17 очков из 21 возможных. Пять побед и две ничьи в семи турах.



Любопытно, что осечки на указанном отрезке допускали исключительно на своём поле. С «Валенсией» (2:2) и «Эйбаром» (1:1). А на выезде добыли три победы подряд, хотя в первые недели сезона регулярно ошибались за пределами «Камп Ноу». 3:0 в Вальядолиде сложно считать большим успехом, 1:0 в Уэске — тоже.

ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз: Никитин и Сошников закончат с новогодними подарками в КХЛ У красно-синих впервые в сезоне три поражения в четырёх матчах. Надо исправляться.

Но в среду выиграли в Бильбао, а это уже серьёзно. Ведь в трёх предыдущих поединках на «Сан-Мамесе» сине-гранатовые даже забить не смогли. А тут отличились сразу трижды. Лионель Месси оформил дубль, Педри добавил к голу результативную передачу. Победа получилась абсолютно заслуженной (3:2).



Подопечные Рональда Кумана забрались на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании: 31 балл в 17 матчах. Впереди только «Реал» (36) и «Атлетико» (38). Правда, есть два неприятных нюанса. Первый — по потерянным очкам «Севилья» находится выше, поскольку имеет две игры в запасе. Второй — те же две бонусные игры остаются у АТМД. То есть отставание от лидера существенное.



Раз так, допускать осечки крайне не рекомендуется. А ведь впереди визит к «Гранаде». Предыдущая игра на стадионе «Лос-Карменес» обернулась конфузом. «Насриды» выиграли со счётом 2:0, причём абсолютно по делу. «Барселона» тогда за 90 минут сподобилась всего на один удар в створ ворот.

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Рылов и Широков снова проиграют в Финляндии У красно-белых всего одна победа в семи последних матчах в Хельсинки.

Сейчас подопечные Диего Пенаса Мартинеса тоже представляют серьёзную угрозу. Три победы в пяти последних турах, седьмая строчка в Ла Лиге. 24 очка, 16 встреч. Правда, преимущества в свежести у хозяев не будет. В среду они отбегали 120 минут в Кубке Испании с «Леонесой» (2:1 ДВ). Состав не был оптимальным, но и вторым его не назвать.



Нужно учитывать, что «Гранада» пропускает чаще всех в топ-10. Аж 25 мячей, больше чем по полторы штуки в среднем за 90 минут. Шансы гостей в самом деле выше, но отыграть на ноль им вряд ли удастся. Экспериментальный центр обороны по-прежнему пожарит, а опытный Роберто Сольдадо всегда готов наказать за оплошность.



На «обе забьют» дают нестыдный коэффициент 1.72. Варианты посмелее — Х2 + обе забьют за 1.99 и ОЗ + тотал больше 2.5 мяча за 2.03. Что-то вроде 2:1 в пользу каталонцев или 2:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Барселона» 9 января 2021 года

«Барселона» потихоньку набрала обороты — пять побед и две ничьи в семи предыдущих турах, неплохая результативность. «Гранада» представляет серьёзную опасность, но пропускает больше всех в топ-10 чемпионата Испании. В то же время каталонцы часто пропускают из-за экспериментального центра обороны. Напрашивается Х2 + обе забьют, коэффициент стремится к двойке



Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.99.