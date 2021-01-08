«Осасуна» — «Реал». Прогноз: Азар, Бензема и Модрич продолжат приятную традицию в Ла Лиге

Мадридцы выиграли семь последних матчей у «Осасуны» с разницей как минимум в два мяча.

9 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал» 9 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» Мадрид 9 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.85.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» (9.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

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Испанская Примера добралась до 18-го тура. Программа продолжится в субботу, 9 января, сразу четырьмя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 23:00 мск в Памплоне. «Осасуна» на стадионе «Эль-Садар» сразится с «Реалом». Имя фаворита вопросов не вызывает, соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.



Действующий чемпион Испании преодолел сложный период, зимой повадившись штамповать победу за победой. В семи предыдущих поединках на внутренней арене набежало шесть штук. Единственная осечка случилась в гостях у «Эльче» (1:1), где действительно выглядели крайне бледно.



В остальном порядок. Уровень игры порой не впечатляет, ошибки случаются. Но при плотном графике и кадровых потерях это абсолютно нормально. Гораздо важнее, что очки набираются. 1:0 с «Севильей», по 2:0 с «Атлетико», «Гранадой» и «Сельтой», по 3:1 с «Атлетиком» из Бильбао и «Эйбаром». Солидно.

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Неделю назад подопечные Зинедина Зидана на удивление спокойно укатали воспрявшую «Сельту». Открыли счёт на шестой минуте, в дебюте второго тайма забили второй. И полностью выключили атаку гостей, те за 90 минут попали в створ один раз. Мячом владели, но совсем без остроты.

Ещё один важный момент — «Реал» готовился в недельном цикле, поскольку не играл в Кубке Испании в среду. То есть проблем со свежестью возникнуть не должно. Да и лазарет в кой-то веки практически опустел. Травмирован Родриго, из-за дисквалификации не поможет Карвахаль. Остальные готовы.



«Осасуна» продолжает страдать. В прошлом сезоне замкнула топ-10, в нынешнем — находится в зоне вылета. Предыдущая победа датирована октябрём, с тех пор — четыре ничьи и семь поражений в 11 встречах. Естественно, при таком графике борьбы за выживание не избежать. 14 очков, 19-е место. Хуже только «Уэска».

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С голами дела обстоят вполне неплохо — 15 штук, для аутсайдера достойный показатель. А вот пропускают красные очень много. 25 мячей, хуже только «Уэска» и «Бетис», которые провели на один матч больше. Статистика очных встреч также кричит о победе «сливочных». Причём, похоже, уверенной.



«Реал» оказался сильнее в семи последних случаях. Всякий раз разница составляла как минимум два гола, а трижды дело даже дошло до разгрома. Так что мы бы выбирали между Ф2 (-1) за 1.81 и ИТБ 2 гола мадридцев за 2.00. Ждём тут чего-то в духе 2:0 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Реал» 9 января 2021 года

У «Реала» 19 очков из 21 возможных в семи предыдущих турах Ла Лиги. А ещё — недельный цикл и практически пустой лазарет, не будет только Карвахаля с Родриго. «Осасуна» занимает предпоследнее место, много пропускает и не выигрывает с октября. А в семи последних очных встречах проигрывала мадридцам как минимум в два мяча. В общем, берём победу фаворита с форой.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.81.