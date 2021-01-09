«Челси» — «Моркам». Прогноз: Лэмпард разберётся с клубом из 4-го дивизиона в Кубке Англии

Лондонцы сейчас не в той ситуации, чтобы делить турниры на важные и не очень.

10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.06. Успех «Моркама» оценён букмекерами коэффициентом 34.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 13.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Моркам» 10 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Англии «Челси» — «Моркам» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.79.

Анализ и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии «Челси» — «Моркам» (10.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести. Теперь АПЛ взяла небольшую паузу, выходные отданы на откуп 1/32 финала Кубка Англии.

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В дело вступают топ-клубы. 10 января в Лондоне «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сразится с «Моркамом». Синие, конечно, в последнее время совсем не впечатляют, однако найти тут интригу всё равно крайне сложно. Всё же жеребьёвка подкинула откровенно слабого оппонента.



«Моркам» — скромный клуб, который никогда не поднимался выше Второй лиги. А это четвёртый дивизион первенства Англии. Именно там «креветки» находятся и сейчас. Выступают по собственным меркам более чем неплохо, тихо-мирно находятся в верхней трети турнирной таблицы.



34 очка в 20 турах, седьмое место. Если так пойдёт и дальше, команда попадёт в плей-офф за повышение в классе. При этом конкуренты провели на одну-две игры больше. Разумеется, «Моркам» стартовал в Кубке Англии с первого раунда. Успел добыть две победы над малоизвестными коллективами.

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Сперва разобрался с «Молдон энд Типтри» (1:0), затем сломил сопротивление «Солихалл Мурс» в дополнительное время (4:2 ДВ). Выезд на «Стэмфорд Бридж» — огромное событие для команды, однако понятно, что шансы зацепиться скорее теоретические. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей.



Естественно, «Челси» проведёт ротацию и наверняка выставит фактически второй состав. 15 декабря предстоит на выезде сражаться с «Фулхэмом», лидерам после насыщенного старта января нужно перевести дух. Однако даже резервисты лондонцев гораздо выше уровнем представителя четвёртого дивизиона.



Кроме того, синие сейчас не в том положении, чтобы делить турниры на важные и проходные. Результаты заметно просели, качество футбола тоже не впечатляет. Вопросы по отдельным футболистам и решениям тренерского штаба звучат всё громче, а СМИ потихоньку запускают слухи о преемниках Фрэнка Лэмпарда.

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В общем, в такой ситуации проигрывать в родных стенах клубу из Второй лиги будет совсем некстати. Даже вторым составом. Потому ждём от лондонцев аккуратной победы на классе. Пропускает «Моркам» много — 30 мячей, худший показатель в топ-12 четвёртого дивизиона. Так что на три-четыре гола фаворит имеет основания рассчитывать.



Подобрать стоящий вариант сложно, даже П1 всухую идёт за скромнейший коэффициент 1.50. Мы бы выбирали между Ф1 (-2.5 гола) за 1.70 и ИТБ 3 мяча «Челси» за 1.66. Ждём тут чего-то в духе 3:0 или 4:0.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Челси» — «Моркам» 10 января 2021 года

У «Челси» непростой период — результаты слабые, качество футбола не впечатляет, к Фрэнку Лэмпарду всё больше вопросов. На таком фоне вылетать из Кубка Англии от рук представителя четвёртого дивизиона будет совсем некстати. Скорее всего, фаворит выставит резервистов, но всё равно добудет дежурную победу. Разница в уровне исполнителей колоссальна



Ставка: ИТБ 3 гола «Челси» за 1.66.