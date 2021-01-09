«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы и Мареза на «Этихаде»

«Бирмингем» не впечатляет даже в Чемпионшипе, где идёт рядом с зоной вылета.

10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех «Бирмингема» оценён букмекерами коэффициентом 30.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем» 10 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.65.

Анализ и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем» (10.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Чемпионат Англии по традиции обошёлся без новогодних перерывов, ведь Boxing Day — это святое. Правда, из-за коронавируса пару матчей пришлось перенести. Теперь АПЛ взяла небольшую паузу, выходные отданы на откуп 1/32 финала Кубка Англии.

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В дело вступают топ-клубы. 10 января «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» сразится с «Бирмингемом», начало — в 16:30 мск. «Горожанам» в кой-то веки жеребьёвка подкинула в национальном кубке не самого слабого соперника. Синие, конечно, не блещут, но всё же выступают в Чемпионшипе.



Справедливости ради, результаты довольно бледные. 23 очка в 23 поединках, 18-е место из 24 участников. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, результативность кошмарная. Только 17 голов при 29 пропущенных. Предыдущая победа датирована аж 9 декабря.



С тех пор — одно очко в шести встречах. Пять поражений (в том числе 1:4 от «Мидлсбро» и 0:4 от «Дерби Каунти), а также нулевая ничья с соседом по турнирной таблице «Ноттингем Форест». Состав у Айтора Каранки довольно пёстрый, легионеров достаточно. Однако похвастать абсолютно нечем.

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И вроде бы Кубок Англии — отличная возможность поднять себе настроение и выбить зазевавшегося фаворита. Представители АПЛ часто выставляют вторые составы в национальных кубках, особенно на ранних стадиях. График плотный, а лидерам нужен отдых. Но есть проблема.



Попался «Манчестер Сити», который при Хосепе Гвардиоле стабильно вылетает на ранних стадиях плей-офф Лиги чемпионов, зато доминирует в кубках. В 2019 году брали Кубок Англии, а в Кубке английской лиги всё ещё серьёзнее — пять побед в семи предыдущих розыгрышах. В КА-2019/2020, например, добрались до полуфинала, где уступили «Арсеналу».



В общем, откровенно проблемному «Бирмингему» будет трудно преподнести сенсацию. Тем более в гостях. Разумеется, «горожане» поберегут лидеров, ведь уже 13 января предстоит сражаться с «Брайтоном» в АПЛ. И всё же даже резервисты «Манчестер Сити» очень опасны, ведь скамейка тут глубокая.

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Напрашивается П1 всухую. Подопечные Хосепа Гвардиолы мало пропускают, а у синих огромные проблемы с результативностью даже на уровне Чемпионшипа. Есть проблема — на этот вариант дают скромный коэффициент 1.59. Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между Ф1 (-1) в первом тайме за 1.89 и голом в первые 23 минуты за 1.86.



Логика следующая. Фаворит наверняка постарается выдать агрессивный дебют, чтобы быстро заполучить преимущество и не тратить лишних сил. Пропускает «Бирмингем» достаточно, к такому давлению он не привык. Потому шансы на быстрый гол велики.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бирмингем» 10 января 2021 года

Гости выступают в Чемпионшипе, но делают это неудачно. Находятся в четырёх очках от зоны вылета, в шести последних турах набрали один балл, а забили всего 17 мячей в 23 матчах. Понятно, что Гвардиола побережёт лидеров и выставит экспериментальный состав, но даже резервисты «Манчестер Сити» заметно сильнее. Ждём от фаворита агрессивного дебюта в надежде быстро получить преимущество и не тратить лишние силы.



Ставка: победа «Ман Сити» в первом тайме с форой (-1) за 1.89.