«Лейпциг» — «Боруссия», «Севилья» — «Реал Сосьедад» и другие матчи. Что смотреть 9 января

С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 9 января.
На что ставить в футболе 9 января
В Англии продолжаются матчи 3-го раунда Кубка страны. Сегодня сыграют многие клубы АПЛ, но междусобойчиков почти нет. Разве что «Арсеналу» достался «Ньюкасл», а «МЮ» сыграет с «Уотфордом», который представлял элиту еще в прошлом сезоне.
Зато в Германии нас ждет очень яркое противостояние – «РБ Лейпциг» против дортмундской «Боруссии». От этого матча ждем непредсказуемый сюжет и много голов!
В Испании «Севилья» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Атлетико» примет «Атлетик». Ну а «Барсу» и «Реал» ждут выезды: каталонцы отправляются в гости к «Гранаде», а «Королевский клуб» — к «Осасуне».
В Италии ждем очередного появления в составе «Аталанты» Алексея Миранчука, команда из Бергамо сыграет с «Беневенто». «Милан» после поражения от «Ювентуса» дома примет еще один клуб из того же города – «Торино». Ну и не забудем о Франции. «Монако» сыграет с «Анже», ждем яркого выступления от Александра Головина. «ПСЖ», который не смог выиграть первый матч при Почеттино, примет «Брест», а «Ренн» сыграет с «Лионом».
На что ставить в хоккее 9 января
В КХЛ сегодня 3 матча. Московские динамовцы примут одноклубников из Минска, «Авангард» сыгарет с «Металлургом», а рижское «Динамо» — с «Локомотивом».
Очередные матчи пройдут в ВХЛ, чемпионатах Финляндии и Швеции.
На что ещё ставить 9 января
В баскетбольной Единой лиге ВТБ 3 игры. «Астана» примет «Локомотив-Кубань», «Цмоки» — «Нижний Новгород», а «Парма» сыграет с «Униксом». Помним и о НБА, там в ночь на воскресенье 8 встреч.
Начинается теннисный сезон. Пройдут матчи первых турниров года – в турецкой Анталье и американском Делрей-Бич. А женщины играют в Дубае.
Два матча в мужской волейбольной Суперлиге. «Енисей» сыграет с АСК, а «Динамо-ЛО» — с «Белогорьем».
Продолжается Кубок мира по биатлону, правда без особых успехов для россиян. В субботу в Оберхофе гонки преследования.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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