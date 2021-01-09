«МЮ» — «Уотфорд». Прогноз: Сульшер отыграется на «шершнях» за поражение от «Ман Сити»

За шесть последних выездов на «Олд Траффорд» «Уотфорд» потерпел шесть поражений и забил один гол.

9 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех клуба из Уотфорда оценён экспертами в 9.80. А ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ман Юнайтед» — «Уотфорд» 9 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» (09.01.2021)

2021 год уже наступил, топовые европейские чемпионаты вернулись в строй после новогодних каникул и вернулись в колею. В Англии же по традиции играли и в январские праздники. Теперь английская Премьер-лига возьмёт небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке Англии добрались до 1/32 финала. По новому регламенту переигровки отменены, всё решится в одноматчевом противостоянии. 9 января на стадионе «Олд Траффорд» за выход в следующую стадию турнира сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд». Начало — в 23:00 мск.



В прошлом матче «красные дьяволы» вылетели из полуфинала Кубка лиги Англии, проиграв в дерби соседу «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В целом результат оказался вполне по делу. «Горожане» смотрелись острее в атаке и даже забивали несколько раз из офсайда.



Зато в АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера продолжает преследовать «Ливерпуль». После 17-го тура у неё 33 балла в активе и вторая строчка в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа набрали столько же, но сыграли на один матч больше. Так что у норвежского специалиста есть преимущество.

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«МЮ» в последнее время выглядит здорово. Длинная и качественная «скамейка» позволяет практически бесследно проводить ротацию, что в условиях плотного графика жизненно необходимо. После энергозатратного дерби с реактивным «Ман Сити» Сульшер наверняка снова перетасует состав.



«Уотфорд» после вылета в Чемпионшип несколько сбавил обороты. За 23 тура во втором по силе английском дивизионе набрал 37 очков и расположился на шестой строчке. До лидера «Норвича» не хватает 10 пунктов, даже при наличии игры в запасе дистанция серьёзная. Однако для попадания в плей-офф хватит и финиша в топ-6.



«Шершни» не так много забивают. 25 голов за 22 игры — по меркам Чемпионшипа довольно скромный показатель. При этом к кубковому поединку против мощных манкунианцев они подходят с кадровыми проблемами. Так что молодому наставнику команды Хиско, экс-игроку «Валенсии» и «Бетиса», тоже придётся провести ротацию.

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Опытные Трой Дини, Исмаила Сарр и Андре Грей в порядке, но даже с ними предложить что-то «красным дьяволам» на «Олд Траффорд» будет очень тяжело. В последнее время они хорошо выступают не только в гостях, но и дома. После поражения от «Тоттенхэма» со счётом 1:6 красные провели семь домашних матчей в АПЛ, в которых пропустили только четыре мяча.



При таких раскладах можно подумать над П1 всухую за коэффициент 2.12. Дело также в том, что «Уотфорду» очень не везёт в Манчестере. За шесть последних выездов на «Олд Траффорд» клуб потерпел шесть поражений и забил только один гол.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 9 января 2021 года

«Манчестер Юнайтед» в последнее время выглядит чудесно не только на выезде, но и дома. А глубина и качество «скамейки» позволяет проводить необходимую ротацию. В составе «Уотфорда» остались опытные игроки, но шансов на «Олд Траффорд» у него крайне мало. Хозяева будут мотивированы после вылета из Кубка лиги, так что потери концентрации не допустят.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.12.