«Удинезе» — «Наполи». Прогноз: злые Инсинье, Лосано и Бакайоко разберутся с Родриго Бекао

10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех клуба из Удине оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи» 10 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Удинезе» — «Наполи» (10.01.2021)

Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших пауз и набрали ход, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.

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Программа 17-го тура чемпионата Италии продолжится 10 января сразу шестью поединками. Среди прочих в воскресенье скромный «Удинезе» будет принимать представителя топ-6 первенства «Наполи». Матч стартует в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине.



Хозяева сейчас — типичный середняк. После 16-го тура занимают привычное 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 16 баллов. До десятки лучших не хватает пять пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. Правда, есть одна игра в запасе. В общем, положение вполне рабочее.



Хотя стоит отметить, что за девять последних туров «маленькие зебры» потерпели всего лишь два поражения. В роли обидчиков выступили «Беневенто» (0:2), который набрал хорошую форму, и один из лидеров первенства «Ювентус» (4:1). В остальных случаях неизменно набирали очки.

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Впрочем, из-за ряда травм ситуация рискует снова ухудшиться. Главный тренер команды Лука Готти остался сразу без нескольких нападающих. Деулофеу, Пуссетто и Форестьери, как ожидается, не смогут принять участие в матче. Как и центральный защитник Брам Нуйтик.



Хотя Дженнаро Гаттузо страдает от кадровых проблем не меньше. По-прежнему в лазарете Кулибали с Мертенсом, а также Малку с Демме. Конечно, итальянский коуч вполне может найти им замену, ведь состав достаточно широкий и качественный, однако результаты уже заметно просели.



В пяти предыдущих турах «Наполи» потерпел три поражения. Два из них пришлись на игры с прямыми конкурентами «Интером» (0:1) и «Лацио» (0:2), а ещё одна случилась в матче прошлого тура со «Специей» (1:2), которая находится в двух пунктах от зоны вылета. Причём голубые даже вели в счёте и во втором тайме остались в большинстве. Не помогло.

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Однако неаполитанцы по-прежнему находятся в шестёрке лидеров Серии А, имея после 16-го тура 28 очков в копилке. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь два пункта, хотя и у них, и у «Ювентуса», есть ещё одна игра в запасе.



На наш взгляд, шансов у «Удинезе» даже на своём поле с таким серьёзным соперником очень мало. Дома чёрно-белые за семь игр умудрились набрать только семь очков и забить всего лишь пять мячей. А без ряда нападающих пробить достаточно крепкую оборону неаполитанцев будет ещё сложнее.



«Наполи» же в нынешнем сезоне чемпионата Италии в гостях играет гораздо лучше, чем на своём поле. За семь выездов было одержано пять побед и пропущено всего пять мячей. На таком фоне ставка «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.72 выглядит интересно. Разгрома ждать не стоит, хозяев пропускают тоже нечасто.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи» 10 января 2021 года

«Удинезе» в последнее время проигрывает редко, но теперь шансов зацепиться за очки маловато. «Наполи» в текущем сезоне Серии А на выезде играет очень хорошо, особенно в обороне. А у чёрно-белых с голами туговато. Кроме того, гости в минувшем туре проиграли в численном большинстве. И будут очень злы.



Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.