«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз: Криштиану Роналду исправится, но де Лигта не хватит

10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех клуба из Сассуоло оценён экспертами в 8.40. А ставки на ничью принимаются за 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло» 10 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Сассуоло» (10.01.2021)

Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. Топовые европейские чемпионаты давно вернулись в строй после небольших пауз и набрали ход, календарь снова не щадит никого. В итальянской Серии А к завершению близится первый круг.

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Программа 17-го тура чемпионата Италии продолжится 10 января сразу шестью поединками. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва двух представителей топ-5 первенства «Ювентуса» и «Сассуоло». Встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Альяц Стадиум» в Турине.



Туринцы продолжают карабкаться вверх по турнирной таблице. Промежуточные успехи есть, вернулись в зону Лиги чемпионов. Перед 17-м туром замыкают четвёрку лидеров, набрав ровно 30 баллов. Отставание от «Милана» сократилось до семи пунктов. При этом у чёрно-белых есть игра в запасе.



В прошлом туре подопечные Андреа Пирло гостили как раз у «россонери» и одержали уверенную победу со счётом 3:1. Хотя согласно статистике, миланцы даже имели небольшое преимущество по ударам и разыграли больше корнеров. Шансы у хозяев действительно имелись, но отсутствие скамейки во втором тайме сказалось. Да и фортуна оказалась на стороне гостей.

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Теперь «Юве» ждёт ещё одна непростая игра. «Сассуоло» находится совсем рядом в турнирной таблице чемпионата Италии и выглядит здорово. За 16 туров набрали 29 очков, так что есть хорошая возможность забраться в зону Лиги чемпионов. Хотя бы на время. Ещё совсем недавно шли вторыми, дальше немного сползли.



Дома сассуольцы играют не так хорошо, всего три победы в родных стенах за восемь поединков при 12 забитых мячах. Зато по набранным очкам на выезде входят в топ-3 Серии А. Больше в гостях сумел заработать только лидер первенства «Милан».



При этом чёрно-зелёные не испытывают особых проблем на выезде ни с обороной, ни с атакой. На данный момент они совершили восемь выездов, в которых успели отличиться 17 раз, а пропустить только 12. Так что у «Ювентуса» даже дома определённо могут возникнуть проблемы.

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Ещё одна головная боль Пирло – кадровые потери. Сразу три важных игрока не смогут помочь команде в ближайшее время. Маттейс де Лигт, Хуан Куадрадо и Алекс Сандро находятся на карантине из-за коронавируса. Заменить их сложно, нехватка сыгранности рискует проявиться.



При таких раскладах вполне можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 1.75. У «Юве» одна из самых надёжных оборон в чемпионате Италии, но хотя бы один гол клуб пропускал в пяти из шести предыдущих туров. Да и в четырёх из шести предыдущих очных встреч заходила такая ставка.



При желании можно даже подумать над П2 с форой (+1.5) за 1.95. Туринцы справедливо считаются фаворитом, но разгрома мы бы ждать не стали. Всё же «Сассуоло» тоже набрал неплохую форму, потерпев всего лишь три поражения в текущем сезоне Серии А.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сассуоло» 10 января 2021 года

«Ювентус», несомненно, является фаворитом. Андреа Пирло и футболисты постепенно притёрлись друг к другу, результаты пошли в гору. Однако как минимум навязать борьбу «Сассуоло» в состоянии, ведь гости в текущем сезоне редко проигрывают и много забивают. В предстоящем поединке тоже ждём голов в обе стороны. Кадровых потерь у действующего чемпиона предостаточно.



Ставка: обе забьют за 1.75.